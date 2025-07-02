Аферисты «из военкомата» начали клянчить код от Госуслуг

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Мошенники представлялись сотрудниками военкоматов
Мошенники представлялись сотрудниками военкоматов Фото:

Мошенники, представляясь работниками военкоматов, стали запрашивать у граждан коды подтверждения для входа на портал «Госуслуги». Они осуществляли это через мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) . Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Мошенники, выдавая себя за сотрудников военкоматов, выманивают у граждан коды авторизации от портала „Госуслуги“», — написало ведомство в свое telegram-канале. Там объяснили, что злоумышленники под видом сотрудников госструктур обращаются через WhatsApp к гражданам с просьбой предоставить код электронной очереди. Они ссылаются на оформление приписного удостоверения или уточнение данных.

По такому сценарию были обмануты десятиклассник из Нижегородской области и студент из Волгограда: после передачи кода они потеряли доступ к личным кабинетам. Однако воспользоваться украденной информацией злоумышленники не смогли. Подросток обратился за помощью к родителям, а студент заблокировал аккаунт и сообщил в полицию. В МВД напомнили, что государственные органы, в том числе военкоматы, не связываются с гражданами через мессенджеры. 

Ранее заместитель директора по информационной безопасности компании «Сравни» Никита Блисс сообщил, что в 2025 году ожидается рост мошенничества с использованием звонков от лица «Почты России», СДЭК или авиакомпаний. Мошенники под предлогом получения посылки или льготных билетов предлагают установить приложение или сообщить смс-код, передает RT.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

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Мошенники, представляясь работниками военкоматов, стали запрашивать у граждан коды подтверждения для входа на портал «Госуслуги». Они осуществляли это через мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) . Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. «Мошенники, выдавая себя за сотрудников военкоматов, выманивают у граждан коды авторизации от портала „Госуслуги“», — написало ведомство в свое telegram-канале. Там объяснили, что злоумышленники под видом сотрудников госструктур обращаются через WhatsApp к гражданам с просьбой предоставить код электронной очереди. Они ссылаются на оформление приписного удостоверения или уточнение данных. По такому сценарию были обмануты десятиклассник из Нижегородской области и студент из Волгограда: после передачи кода они потеряли доступ к личным кабинетам. Однако воспользоваться украденной информацией злоумышленники не смогли. Подросток обратился за помощью к родителям, а студент заблокировал аккаунт и сообщил в полицию. В МВД напомнили, что государственные органы, в том числе военкоматы, не связываются с гражданами через мессенджеры.  Ранее заместитель директора по информационной безопасности компании «Сравни» Никита Блисс сообщил, что в 2025 году ожидается рост мошенничества с использованием звонков от лица «Почты России», СДЭК или авиакомпаний. Мошенники под предлогом получения посылки или льготных билетов предлагают установить приложение или сообщить смс-код, передает RT. *WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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