Екатеринбургский уголовник сжег машину после развода с женой. Фото

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ЧП произошло ночью 20 июня (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге уголовник сжег автомобиль бывшей жены сразу после развода. Силовики оперативно задержали мужчину, против него возбуждено уголовное дело. Подробности криминальной истории URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло ночью 20 июня на улице Ключевской. Позже в дежурную часть ОП-9 обратилась 42-летняя женщина, которая заявила, что Leda Vesta принадлежит ее матери, а им она управляет по доверенности. Кроме того, она призналась, что имеет конфликт с бывшим мужем на почве раздела имущества.

«Полицейские разыскали и задержали мужчину, который не стал отрицать свою вину в произошедшем. Он рассказал, что накануне, 19 июня, у них состоялась процедура расторжения брака. При этом бывший муж остался недоволен имущественной стороной бракоразводного процесса. Не придумав ничего лучше, подозреваемый в ночное время взял полуторалитровую бутылку бензина, облил капот машины бывшей жены и поджег автомобиль», — сообщили в полиции.

Хулигану вменили ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Обвиняемый уже имеет девять судимостей за кражи, причинение вреда здоровью, самоуправство, изнасилование, уклонение от отбывания ограничения свободы. Суд отправил его в СИЗО.

Обвиняемого арестовали
Обвиняемого арестовали
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В Екатеринбурге уголовник сжег автомобиль бывшей жены сразу после развода. Силовики оперативно задержали мужчину, против него возбуждено уголовное дело. Подробности криминальной истории URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД РФ. По данным ведомства, ЧП произошло ночью 20 июня на улице Ключевской. Позже в дежурную часть ОП-9 обратилась 42-летняя женщина, которая заявила, что Leda Vesta принадлежит ее матери, а им она управляет по доверенности. Кроме того, она призналась, что имеет конфликт с бывшим мужем на почве раздела имущества. «Полицейские разыскали и задержали мужчину, который не стал отрицать свою вину в произошедшем. Он рассказал, что накануне, 19 июня, у них состоялась процедура расторжения брака. При этом бывший муж остался недоволен имущественной стороной бракоразводного процесса. Не придумав ничего лучше, подозреваемый в ночное время взял полуторалитровую бутылку бензина, облил капот машины бывшей жены и поджег автомобиль», — сообщили в полиции. Хулигану вменили ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Обвиняемый уже имеет девять судимостей за кражи, причинение вреда здоровью, самоуправство, изнасилование, уклонение от отбывания ограничения свободы. Суд отправил его в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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