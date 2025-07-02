Екатеринбургский уголовник сжег машину после развода с женой. Фото

02 июля 2025 в 14:55 Размер текста - 17 +

ЧП произошло ночью 20 июня (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге уголовник сжег автомобиль бывшей жены сразу после развода. Силовики оперативно задержали мужчину, против него возбуждено уголовное дело. Подробности криминальной истории URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД РФ. По данным ведомства, ЧП произошло ночью 20 июня на улице Ключевской. Позже в дежурную часть ОП-9 обратилась 42-летняя женщина, которая заявила, что Leda Vesta принадлежит ее матери, а им она управляет по доверенности. Кроме того, она призналась, что имеет конфликт с бывшим мужем на почве раздела имущества. «Полицейские разыскали и задержали мужчину, который не стал отрицать свою вину в произошедшем. Он рассказал, что накануне, 19 июня, у них состоялась процедура расторжения брака. При этом бывший муж остался недоволен имущественной стороной бракоразводного процесса. Не придумав ничего лучше, подозреваемый в ночное время взял полуторалитровую бутылку бензина, облил капот машины бывшей жены и поджег автомобиль», — сообщили в полиции. Хулигану вменили ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Обвиняемый уже имеет девять судимостей за кражи, причинение вреда здоровью, самоуправство, изнасилование, уклонение от отбывания ограничения свободы. Суд отправил его в СИЗО. Обвиняемого арестовали Фото: предоставлено полицией Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге уголовник сжег автомобиль бывшей жены сразу после развода. Силовики оперативно задержали мужчину, против него возбуждено уголовное дело. Подробности криминальной истории URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД РФ. По данным ведомства, ЧП произошло ночью 20 июня на улице Ключевской. Позже в дежурную часть ОП-9 обратилась 42-летняя женщина, которая заявила, что Leda Vesta принадлежит ее матери, а им она управляет по доверенности. Кроме того, она призналась, что имеет конфликт с бывшим мужем на почве раздела имущества. «Полицейские разыскали и задержали мужчину, который не стал отрицать свою вину в произошедшем. Он рассказал, что накануне, 19 июня, у них состоялась процедура расторжения брака. При этом бывший муж остался недоволен имущественной стороной бракоразводного процесса. Не придумав ничего лучше, подозреваемый в ночное время взял полуторалитровую бутылку бензина, облил капот машины бывшей жены и поджег автомобиль», — сообщили в полиции. Хулигану вменили ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Обвиняемый уже имеет девять судимостей за кражи, причинение вреда здоровью, самоуправство, изнасилование, уклонение от отбывания ограничения свободы. Суд отправил его в СИЗО.