01 июля 2025

В мэрии Перми назначен руководитель контрольного департамента

Начальником контрольного департамента мэрии Перми стал Дмитрий Федулов
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее Дмитрий Федулов служил в органах внутренних дел и прокуратуре Пермского края
Ранее Дмитрий Федулов служил в органах внутренних дел и прокуратуре Пермского края Фото:

Глава города Эдуард Соснин утвердил Дмитрия Федулова в должности руководителя контрольного департамента администрации. Перед новым начальником поставлены задачи по взаимодействию администрации с внешними надзорными и контрольными структурами, а также по реализации мероприятий в сфере благоустройства и улучшению состояния городской среды.

«Подведомственным учреждением контрольного департамента выступает городская Административно-техническая инспекция. Ее сотрудники на регулярной основе осуществляют рейдовые мероприятия на территории города, выявляют нарушения Правил благоустройства, предотвращают несанкционированную расклейку объявлений и появление граффити, а также контролируют деятельность подрядчиков по обслуживанию районов Перми», — сообщает сайт мэрии Перми. 

Дмитрий Федулов является выпускником юридического института МВД России по специальности «Юрист». В течение более чем тридцати лет он проходил службу в органах внутренних дел Российской Федерации и в прокуратуре Пермского края.

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Глава города Эдуард Соснин утвердил Дмитрия Федулова в должности руководителя контрольного департамента администрации. Перед новым начальником поставлены задачи по взаимодействию администрации с внешними надзорными и контрольными структурами, а также по реализации мероприятий в сфере благоустройства и улучшению состояния городской среды. «Подведомственным учреждением контрольного департамента выступает городская Административно-техническая инспекция. Ее сотрудники на регулярной основе осуществляют рейдовые мероприятия на территории города, выявляют нарушения Правил благоустройства, предотвращают несанкционированную расклейку объявлений и появление граффити, а также контролируют деятельность подрядчиков по обслуживанию районов Перми», — сообщает сайт мэрии Перми.  Дмитрий Федулов является выпускником юридического института МВД России по специальности «Юрист». В течение более чем тридцати лет он проходил службу в органах внутренних дел Российской Федерации и в прокуратуре Пермского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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