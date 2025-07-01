В мэрии Перми назначен руководитель контрольного департамента

Глава города Эдуард Соснин утвердил Дмитрия Федулова в должности руководителя контрольного департамента администрации. Перед новым начальником поставлены задачи по взаимодействию администрации с внешними надзорными и контрольными структурами, а также по реализации мероприятий в сфере благоустройства и улучшению состояния городской среды.
«Подведомственным учреждением контрольного департамента выступает городская Административно-техническая инспекция. Ее сотрудники на регулярной основе осуществляют рейдовые мероприятия на территории города, выявляют нарушения Правил благоустройства, предотвращают несанкционированную расклейку объявлений и появление граффити, а также контролируют деятельность подрядчиков по обслуживанию районов Перми», — сообщает сайт мэрии Перми.
Дмитрий Федулов является выпускником юридического института МВД России по специальности «Юрист». В течение более чем тридцати лет он проходил службу в органах внутренних дел Российской Федерации и в прокуратуре Пермского края.
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