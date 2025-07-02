В Копейске мужчина повредил руки при взрыве

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, мужчина повредил руки при взрыве неизвестного происхождения. По словам очевидцев, он поднял с земли барсетку, однако другие утверждают, что взрыв произошел в коробке, которую он нес в руках.
"Ужасающие кадры: мужчина идёт с окровавленными руками. Он поднял мужскую барсетку, после чего раздался взрыв", — указано в сообществе "Подслушано, Копейск" в соцсети "ВКонтакте".
Инцидент произошел в 12:45 между домами 23 и 23а по улице Жданова и попал на камеру домофона "Инсит", однако сам момент взрыва остался за кадром. На видео можно рассмотреть, как от хлопка срабатывают сигнализации припаркованных автомобилей и начинают разбегаться в разные стороны прохожие. Сам пострадавший проходит мимо камеры домофона с окровавленными кистями и уходит.
В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области пока никаких комментариев не предоставлено. По предварительным данным, на месте работают правоохранительные органы. По словам очевидцев, мужчина госпитализирован.
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