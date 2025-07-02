В Копейске мужчина повредил руки при взрыве

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным очевидцев, на месте работают экстренные службы
По данным очевидцев, на месте работают экстренные службы Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, мужчина повредил руки при взрыве неизвестного происхождения. По словам очевидцев, он поднял с земли барсетку, однако другие утверждают, что взрыв произошел в коробке, которую он нес в руках.

"Ужасающие кадры: мужчина идёт с окровавленными руками. Он поднял мужскую барсетку, после чего раздался взрыв", — указано в сообществе "Подслушано, Копейск" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в 12:45 между домами 23 и 23а по улице Жданова и попал на камеру домофона "Инсит", однако сам момент взрыва остался за кадром. На видео можно рассмотреть, как от хлопка срабатывают сигнализации припаркованных автомобилей и начинают разбегаться в разные стороны прохожие. Сам пострадавший проходит мимо камеры домофона с окровавленными кистями и уходит.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области пока никаких комментариев не предоставлено. По предварительным данным, на месте работают правоохранительные органы. По словам очевидцев, мужчина госпитализирован.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, мужчина повредил руки при взрыве неизвестного происхождения. По словам очевидцев, он поднял с земли барсетку, однако другие утверждают, что взрыв произошел в коробке, которую он нес в руках. "Ужасающие кадры: мужчина идёт с окровавленными руками. Он поднял мужскую барсетку, после чего раздался взрыв", — указано в сообществе "Подслушано, Копейск" в соцсети "ВКонтакте". Инцидент произошел в 12:45 между домами 23 и 23а по улице Жданова и попал на камеру домофона "Инсит", однако сам момент взрыва остался за кадром. На видео можно рассмотреть, как от хлопка срабатывают сигнализации припаркованных автомобилей и начинают разбегаться в разные стороны прохожие. Сам пострадавший проходит мимо камеры домофона с окровавленными кистями и уходит. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области пока никаких комментариев не предоставлено. По предварительным данным, на месте работают правоохранительные органы. По словам очевидцев, мужчина госпитализирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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