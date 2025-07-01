01 июля 2025

ЛДПР определилась с кандидатами на выборы в заксобрание ЯНАО. Список

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ЛДПР закрыло все избирательные округа на выборах в регпарламент-2025
ЛДПР закрыло все избирательные округа на выборах в регпарламент-2025 Фото:
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Выборы в ЯНАО в 2025 году

ЛДПР представило список кандидатов в заксобрание ЯНАО. По итогам конференции, 43 кандидатов примут участие в выборах в окружной парламент от либерал-демократов.

«В Лабытнанги прошла конференция Ямало-Ненецкого регионального отделения ЛДПР, где определили кандидатов на предстоящие выборы 14 сентября 2025 года в Законодательное собрание ЯНАО и Думы муниципальных образований», — сообщает координатор ЛДПР в ЯНАО Андрей Кузнецов в своем telegram-канале. Как сообщается Кузнецовым, участие в выборах примут депутат Госдумы Владимир Сысоев, действующий депутат заксобрания Денис Садовников и депутат Тюменской облдумы Евгений Данников.

URA.RU публикует список кандидатов на выборы в заксобрание ЯНАО от партии ЛДПР. Список предоставила реготделение партии информационному агентству:

  1. Сергей Созонов (одномандатник*); Сергей Вануйто, Марина Григораш, Алина Худалей (по списку) — Салехардский округ
  2. Игорь Воробьев (одномандатник); Андрей Кузнецов, Сергей Шахов, Нина Уполовникова (по списку) — Лабытнангский округ
  3. Илья Яндо (одномандатник); Татьяна Абидокова, Оксана Галенко, Елена Колчанова (по списку) — Тазовский округ
  4. Коновалов Максим (одномандатник); Владимир Сысоев, Александр Парыгин, Евгений Данников (по списку) — Надымский округ
  5. Любовь Поздеева (одномандатник); Сергей Козлов, Вадим Невский, Земфира Афзалова (по списку) — Новоуренгойский округ
  6. Артем Пикалов (одномандатник); Вадим Кискул, Алина Гимальдинова (по списку) — Новоуренгойский округ
  7. Дмитрий Швайка (одномандатник); Анна Сигаева, Алевтина Комарова, Елена Золотарева (по списку) — Ноябрьский округ
  8. Сергей Швидченко (одномандатник); Алексей Карпов, Денис Пугин, Иван Алексеев — Ноябрьский округ
  9. Татьяна Куликова (одномандатник); Денис Садовников, Дмитрий Ошурков, Леся Глушенко (по списку) — Муравленковский округ
  10. Сергей Столяров (одномандатник); Валентин Мацюк, Олеся Тхазфеш, Александр Зайцев (по списку) — Губкинский округ
  11. Артем Иванов (одномандатник); Роман Павленко, Денис Герман, Марина Розинова (по списку) — Пуровский округ

*- все кандидаты-одномандатники проходят также по списку

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ЛДПР представило список кандидатов в заксобрание ЯНАО. По итогам конференции, 43 кандидатов примут участие в выборах в окружной парламент от либерал-демократов. «В Лабытнанги прошла конференция Ямало-Ненецкого регионального отделения ЛДПР, где определили кандидатов на предстоящие выборы 14 сентября 2025 года в Законодательное собрание ЯНАО и Думы муниципальных образований», — сообщает координатор ЛДПР в ЯНАО Андрей Кузнецов в своем telegram-канале. Как сообщается Кузнецовым, участие в выборах примут депутат Госдумы Владимир Сысоев, действующий депутат заксобрания Денис Садовников и депутат Тюменской облдумы Евгений Данников. URA.RU публикует список кандидатов на выборы в заксобрание ЯНАО от партии ЛДПР. Список предоставила реготделение партии информационному агентству: *- все кандидаты-одномандатники проходят также по списку
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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