ЛДПР представило список кандидатов в заксобрание ЯНАО. По итогам конференции, 43 кандидатов примут участие в выборах в окружной парламент от либерал-демократов.
«В Лабытнанги прошла конференция Ямало-Ненецкого регионального отделения ЛДПР, где определили кандидатов на предстоящие выборы 14 сентября 2025 года в Законодательное собрание ЯНАО и Думы муниципальных образований», — сообщает координатор ЛДПР в ЯНАО Андрей Кузнецов в своем telegram-канале. Как сообщается Кузнецовым, участие в выборах примут депутат Госдумы Владимир Сысоев, действующий депутат заксобрания Денис Садовников и депутат Тюменской облдумы Евгений Данников.
URA.RU публикует список кандидатов на выборы в заксобрание ЯНАО от партии ЛДПР. Список предоставила реготделение партии информационному агентству:
- Сергей Созонов (одномандатник*); Сергей Вануйто, Марина Григораш, Алина Худалей (по списку) — Салехардский округ
- Игорь Воробьев (одномандатник); Андрей Кузнецов, Сергей Шахов, Нина Уполовникова (по списку) — Лабытнангский округ
- Илья Яндо (одномандатник); Татьяна Абидокова, Оксана Галенко, Елена Колчанова (по списку) — Тазовский округ
- Коновалов Максим (одномандатник); Владимир Сысоев, Александр Парыгин, Евгений Данников (по списку) — Надымский округ
- Любовь Поздеева (одномандатник); Сергей Козлов, Вадим Невский, Земфира Афзалова (по списку) — Новоуренгойский округ
- Артем Пикалов (одномандатник); Вадим Кискул, Алина Гимальдинова (по списку) — Новоуренгойский округ
- Дмитрий Швайка (одномандатник); Анна Сигаева, Алевтина Комарова, Елена Золотарева (по списку) — Ноябрьский округ
- Сергей Швидченко (одномандатник); Алексей Карпов, Денис Пугин, Иван Алексеев — Ноябрьский округ
- Татьяна Куликова (одномандатник); Денис Садовников, Дмитрий Ошурков, Леся Глушенко (по списку) — Муравленковский округ
- Сергей Столяров (одномандатник); Валентин Мацюк, Олеся Тхазфеш, Александр Зайцев (по списку) — Губкинский округ
- Артем Иванов (одномандатник); Роман Павленко, Денис Герман, Марина Розинова (по списку) — Пуровский округ
*- все кандидаты-одномандатники проходят также по списку
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