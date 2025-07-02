Для зрителей «Небесной ярмарки» запустят ночную электричку до Перми

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Она будет следовать из Кунгура в краевую столицу
Она будет следовать из Кунгура в краевую столицу Фото:

Пермская пригородная компания информирует о запуске специального ночного электропоезда с 5 на 6 июля, предназначенного для перевозки участников и гостей фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка». Электричка будет следовать из Кунгура в Пермь. Далее можно будет воспользоваться ночными трамваями.

«Электропоезд по маршруту Кишерть—Пермь II совершит остановку на платформе Шпальник, расположенной в непосредственной близости от места проведения фестиваля, ориентировочно с 00:55 до 01:00. Прибытие на станцию Бахаревка запланировано на 02:38, на конечную станцию Пермь II — в 02:49», — сообщает telegram-канал «Пермская электричка». 

На станции Бахаревка пассажирам будет доступна пересадка на трамвай № 5, следующий по маршруту Бахаревка—Пермь II. На станции Пермь II будут организованы дополнительные рейсы трамваев № 7 (Пермь II—ВРЗ) и № 4 (Пермь II—Висим), которые проследуют по своим маршрутам с остановками на всех предусмотренных пунктах.

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Пермская пригородная компания информирует о запуске специального ночного электропоезда с 5 на 6 июля, предназначенного для перевозки участников и гостей фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка». Электричка будет следовать из Кунгура в Пермь. Далее можно будет воспользоваться ночными трамваями. «Электропоезд по маршруту Кишерть—Пермь II совершит остановку на платформе Шпальник, расположенной в непосредственной близости от места проведения фестиваля, ориентировочно с 00:55 до 01:00. Прибытие на станцию Бахаревка запланировано на 02:38, на конечную станцию Пермь II — в 02:49», — сообщает telegram-канал «Пермская электричка».  На станции Бахаревка пассажирам будет доступна пересадка на трамвай № 5, следующий по маршруту Бахаревка—Пермь II. На станции Пермь II будут организованы дополнительные рейсы трамваев № 7 (Пермь II—ВРЗ) и № 4 (Пермь II—Висим), которые проследуют по своим маршрутам с остановками на всех предусмотренных пунктах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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