Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в следственный изолятор уроженцев Азербайджана Азиза Абасова и Камала Сафарова — фигурантов дела об убийствах и покушении. В рамках этого дела всего арестовано восемь подозреваемых, передает корреспондент URA.RU.
Первым меру пресечения избрали Камалу Сафарову. Он сказал, что женат, есть двое взрослых детей. Отучился на сварщика в техникуме. Является предпринимателем. «Я попал в больницу. Сегодня вызвали в Следственный комитет, потом [в суд] привезли», — отвечал он на вопросы судьи.
Затем состоялся процесс над Абасовым. Он родился в 1968 году, женат, детей нет. Является индивидуальным предпринимателем. Ранее не судим. Обоих фигурантов отправили под стражу до 19 июля. Никто из них не признает вину.
Операция по задержанию уроженцев Азербайджана прошла в столице Урала 27 июня. По слухам, были задержаны свыше 50 человек (позже многих отпустили домой после следственных действий). Четверых братьев Сафаровых, Гянджиева и Лалаева арестовали по подозрению в убийстве торговца Пашаева в 2001-м, покушении на Фехруза в 2010-м и расправе над их товарищем в 2011 году. По данным агентства, никто из фигурантов не признает вину. Их защита будет оспаривать арест.
История с массовыми задержаниями в Екатеринбурге привела к международному скандалу. МИД Азербайджана попросил РФ провести тщательное расследование. В стране отменились концерты российских звезд, а позже были задержаны несколько граждан России. Их обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности и других преступлениях. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
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