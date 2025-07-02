Прокуратура требует отменить скандальную продажу земли в центре Перми

Региональная прокуратура требует отменить две сделки с земельным участком в центре Перми, который был продан застройщику за 131,7 млн рублей, а затем перепродан матери известного бизнесмена за 2,6 млн. Надзорное ведомство считает, что сделки нарушают закон, следует из материалов суда.
«Прокуратура Пермского края подала иск в Арбитражный суд с требованием признать недействительными две сделки с земельным участком на улице Клименко, 16 в микрорайоне Разгуляй в историческом центре Перми. В 2022 году департамент земельных отношений продал участок площадью 878 квадратных метров компании „Транс Строй Инвест“ за 131,7 млн рублей. Через год и четыре месяца застройщик перепродал землю Нине Бронниковой — матери известного пермского бизнесмена и бывшего исполнительного директора ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ Дениса Бронникова — за 2,639 млн рублей, что составляет лишь 1,5% от кадастровой стоимости», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебные документы. Уточняется, что администрация Перми пока не прокомментировала претензии надзорного ведомства.
Прокуратура настаивает, что сделки проведены с нарушениями. Издание сообщает со ссылкой на источник, близкий к надзорному ведомству, что спортный участок был передан «Транс Строй Инвест» без торгов под предлогом наличия незавершенного строительства, однако проверка показала, что никаких объектов на земле нет. Кроме того, резкое снижение цены при перепродаже вызывает вопросы.
В случае удовлетворения иска участок вернется в муниципальную собственность, а Бронникова и застройщик получат обратно уплаченные суммы. По заявлению прокуратуры суд принял обеспечительные меры, запретив любые действия с участком, включая межевание и перераспределение.
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