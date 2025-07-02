02 июля 2025

Баку отвергает заявления о насилии по отношению к россиянам в Азербайджане

© Служба новостей «URA.RU»
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Азербайджан просит Россию не нагнетать обстановку
Азербайджан просит Россию не нагнетать обстановку Фото:

Баку опроверг заявления о насилии в отношении задержанных россиян. Об этом заявили в азербайджанском МИДе.

«Заявления посольства России о применении правоохранительными органами Азербайджана физической силы к посещающим страну россиянам не имеют под собой никаких оснований. Вся необходимая информация о личности задержанных россиян и органах, ведущих расследование, была своевременно предоставлена российской стороне», — прокомментировал начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. 

Ранее посольство РФ в Баку потребовало предоставить консульский доступ к задержанным в Азербайджане россиянам. В дипмиссии заявили, что соответствующая нота была направлена в МИД республики. Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева назвала кадры с места задержания россиян шокирующими. По ее словам, задержанные и избитые россияне стали «заложниками». И российские власти делают все необходимое для того, чтобы их вызволить, пишет «Национальная служба новостей».

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Баку опроверг заявления о насилии в отношении задержанных россиян. Об этом заявили в азербайджанском МИДе. «Заявления посольства России о применении правоохранительными органами Азербайджана физической силы к посещающим страну россиянам не имеют под собой никаких оснований. Вся необходимая информация о личности задержанных россиян и органах, ведущих расследование, была своевременно предоставлена российской стороне», — прокомментировал начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.  Ранее посольство РФ в Баку потребовало предоставить консульский доступ к задержанным в Азербайджане россиянам. В дипмиссии заявили, что соответствующая нота была направлена в МИД республики. Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева назвала кадры с места задержания россиян шокирующими. По ее словам, задержанные и избитые россияне стали «заложниками». И российские власти делают все необходимое для того, чтобы их вызволить, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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