Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Олег Гербер провел лекцию для участников региональной обучающей программы «Герои Южного Урала». Об этом сообщает пресс-служба заксобрания области.
«Отличная встреча, заинтересованная аудитория, огромное количество вопросов. Я не предполагал, что моя тема „Региональные модели государственного управления“ вызовет такой интерес. Особый интерес вызвала муниципальная реформа. По этой теме было немало вопросов, получилось заинтересованное обсуждение», — поделился впечатлениями от встречи с участниками программы «Герои Южного Урала» Олег Гербер.
Первый модуль проходит на площадке военно-патриотического центра «Аванград» в Чебаркуле. Десятидневный интенсив был посвящен основам госуправления. Участники образовательной программы интересовали вопросы муниципальной реформы, последствий смены районов на округа, новый способ избрания главы областного центра — Челябинска. Задавали вопросы и об ограничениях и требованиях, которые предъявляются к госслужащим и депутатам.
Отбор кандидатов проходил с февраля этого года, в нем приняли участие более тысячи претендентов. Из них 60 ветеранов СВО с управленческим опытом и военными заслугами продолжили обучение в проекте «Герои Южного Урала», среди них четыре женщины. Ещё 19 участников СВО сейчас находятся на передовой, они зачислены в резерв программы.
Программа «Герои Южного Урала» разработана по инициативе губернатора Алексея Текслера. Старт обучению был дан 1 июля. Программа разработана по аналогии с федеральным проектом «Время Героев». Она направлена на подготовку руководителей из числа участников специальной военной операции. По окончании обучения участники программы будут востребованы в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях.
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