В Госдуме начали дискуссию по ограничению и полном запрете диаспор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В парламенте обсуждают статус диаспор
В парламенте обсуждают статус диаспор Фото:

В Госдуме депутаты придерживаются разных взглядов по поводу деятельности этнических диаспор в России. На фоне обострения российско-азербайджанских отношений, в нижней палате парламента РФ разгорелись дискуссии. Об этом заявляют представители политических партий.

«Члены азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге были арестованы за убийства, совершенные много лет назад. Значит, все это время их кто-то прикрывал, а они, чувствуя безнаказанность, только наглели», — передает газета «Коммерсант» слова руководителя справедливороссов Сергея Миронова. Коммунист Анастасия Удальцова, которая возглавляет думский комитет по делам национальностей, говорит, что надо в рамках существующего правового поля устранять «порочные» явления в этнических диаспорах.

Заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой подчеркнул, что в России не должно быть обособленных диаспор, работающих на чужие интересы. Он заявил, что сейчас они находятся в тени правового поля. Первый зампред думского комитета по делам СНГ, единоросс Константин Затулин считает, что необходимо наводить порядок в сфере диаспор в рамках действующего законодательства. Он опасается запрета этнических диаспор в России, поскольку в ответ другие страны могут ущемлять права русских общин, отмечает «Коммерсант».

Член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова написала в своем telegram-канале, что в России надо вообще отменить диаспоры. Она считает — у них незаконный статус.

Ранее в Екатеринбурге задержали лидера азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Азербайджанские диаспоры существуют в более чем 20 регионах России — от Москвы и Петербурга, до Дагестана и Татарстана. В основном, деятельность подобных организаций направлена на защиту интересов и прав соотечественников в России, поддержание и обмен историко-культурным и духовным наследием народов Азербайджана, благотворительность, экономическую сферу и другое. Однако есть случаи, когда региональные этногруппы занимаются монополизацией в рамках местных рынков и реализуют схемы серой бизнес-зоны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме депутаты придерживаются разных взглядов по поводу деятельности этнических диаспор в России. На фоне обострения российско-азербайджанских отношений, в нижней палате парламента РФ разгорелись дискуссии. Об этом заявляют представители политических партий. «Члены азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге были арестованы за убийства, совершенные много лет назад. Значит, все это время их кто-то прикрывал, а они, чувствуя безнаказанность, только наглели», — передает газета «Коммерсант» слова руководителя справедливороссов Сергея Миронова. Коммунист Анастасия Удальцова, которая возглавляет думский комитет по делам национальностей, говорит, что надо в рамках существующего правового поля устранять «порочные» явления в этнических диаспорах. Заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой подчеркнул, что в России не должно быть обособленных диаспор, работающих на чужие интересы. Он заявил, что сейчас они находятся в тени правового поля. Первый зампред думского комитета по делам СНГ, единоросс Константин Затулин считает, что необходимо наводить порядок в сфере диаспор в рамках действующего законодательства. Он опасается запрета этнических диаспор в России, поскольку в ответ другие страны могут ущемлять права русских общин, отмечает «Коммерсант». Член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова написала в своем telegram-канале, что в России надо вообще отменить диаспоры. Она считает — у них незаконный статус. Ранее в Екатеринбурге задержали лидера азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Азербайджанские диаспоры существуют в более чем 20 регионах России — от Москвы и Петербурга, до Дагестана и Татарстана. В основном, деятельность подобных организаций направлена на защиту интересов и прав соотечественников в России, поддержание и обмен историко-культурным и духовным наследием народов Азербайджана, благотворительность, экономическую сферу и другое. Однако есть случаи, когда региональные этногруппы занимаются монополизацией в рамках местных рынков и реализуют схемы серой бизнес-зоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...