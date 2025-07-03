В Госдуме начали дискуссию по ограничению и полном запрете диаспор

В Госдуме депутаты придерживаются разных взглядов по поводу деятельности этнических диаспор в России. На фоне обострения российско-азербайджанских отношений, в нижней палате парламента РФ разгорелись дискуссии. Об этом заявляют представители политических партий.
«Члены азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге были арестованы за убийства, совершенные много лет назад. Значит, все это время их кто-то прикрывал, а они, чувствуя безнаказанность, только наглели», — передает газета «Коммерсант» слова руководителя справедливороссов Сергея Миронова. Коммунист Анастасия Удальцова, которая возглавляет думский комитет по делам национальностей, говорит, что надо в рамках существующего правового поля устранять «порочные» явления в этнических диаспорах.
Заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой подчеркнул, что в России не должно быть обособленных диаспор, работающих на чужие интересы. Он заявил, что сейчас они находятся в тени правового поля. Первый зампред думского комитета по делам СНГ, единоросс Константин Затулин считает, что необходимо наводить порядок в сфере диаспор в рамках действующего законодательства. Он опасается запрета этнических диаспор в России, поскольку в ответ другие страны могут ущемлять права русских общин, отмечает «Коммерсант».
Член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова написала в своем telegram-канале, что в России надо вообще отменить диаспоры. Она считает — у них незаконный статус.
Ранее в Екатеринбурге задержали лидера азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Азербайджанские диаспоры существуют в более чем 20 регионах России — от Москвы и Петербурга, до Дагестана и Татарстана. В основном, деятельность подобных организаций направлена на защиту интересов и прав соотечественников в России, поддержание и обмен историко-культурным и духовным наследием народов Азербайджана, благотворительность, экономическую сферу и другое. Однако есть случаи, когда региональные этногруппы занимаются монополизацией в рамках местных рынков и реализуют схемы серой бизнес-зоны.
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