Все регионы
Московская обл.
Санкт-Петербург
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
23:52
Бастрыкин занялся проблемами жителей Кизела
23:51
Пустотелые огурцы: почему появляются и как бороться с проблемой
23:50
Безработица в России обновила исторический минимум
Суд не стал отменять несправедливый арест редактора URA.RU Аллаярова
23:50
Дата третьего раунда переговоров и прекращение поставок Киеву от США: главное об СВО на 2 июля
23:46
Министр Старовойт: новый сбор с авиакомпаний не приведет к подорожанию билетов
23:45
В Свердловской области может появиться новый штраф
Что известно об азербайджанских диаспорах в России: главы, численность, имущество этнической элиты
23:44
«Шелест зеленых и попытки раскола»: лидер группы «Мираж» рассказал о махинациях 90-х
23:25
NZZ: Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия
23:25
Трамп снял санкции с ряда активов России
Неспокойные времена еще впереди: Набиуллина, Греф и Костин обсудили кризис в экономике
23:21
Mash: дерево рухнуло на девочку в Москве, приехала реанимация
23:18
Рютте, жестко критикуя Лаврова, вспомнил об Иисусе Христе
23:13
Гладков: взорвавшийся БПЛА ранил двух россиян
Враг Украины за вопрос Путину: кто такой Влад Бумага, попавший в базу «Миротворец»
23:10
В Тюмени на озере утонул ребенок. Видео
23:10
Заключенные колонии в Пермском крае объявили голодовку
23:05
Врач подсказала, что нужно сделать при первых признаках обезвоживания
Правительство переключилось на борьбу с одной из самых страшных болезней
23:03
Радио «Судного дня» передало сообщения на фоне решения США по Украине
23:02
В Челябинске пять дней разыскивают пропавшую девочку. Фото
1
22:58
ЦРУ пересмотрело выводы о вмешательстве РФ и поддержке Трампа на выборах в 2016 году
Что делает МИД России, чтобы вразумить Азербайджан
22:50
Reuters: сокращение поддержки США ослабит защиту ВСУ от наступления и авиаударов
22:47
Власти ХМАО определились с датами второго этапа проекта «Герои Югры»
22:46
«Бум — лето, тук — морозы»: Путин играючи напомнил о сроках северного завоза
Законопослушные мигранты в России получат новые льготы
22:46
Стали известны подробности взрыва на АЗС в Житомире. Видео
22:33
Зеленский пытается понять, что произошло с поставками оружия из США
22:32
На трассе М-5 из Екатеринбурга до Челябинска ограничили движение
Инстасамка доносит на своих коллег за «непатриотичные» каверы: в конфликт уже вмешалась Собчак
22:30
На Украине Зеленского сравнили с Иудой
22:26
Набиуллина: слабый рубль — признак уязвимой экономики
22:24
Россия ждет от Минска заключения по самолету «Освей»
Группа «Тату» объявила о воссоединении: мировая известность ЛГБТ*-школьниц, ссора и рак
22:23
Ненастье не отступает: в Прикамье сохранятся дожди и прохладная погода
22:18
Захарова: Лавров не зря работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе
1
22:16
Режиссер «Таежного романа» Митта госпитализирован
Диалог Путина и Макрона, России и Азербайджана: о чем Песков рассказал журналистам 2 июля
22:10
Путин попросил дать вдовам бойцов СВО льготу на образование
22:09
Клишас: россиянам небезопасно находиться в Азербайджане
22:02
Подросток погиб в аварии на трассе в Ростовской области, еще четверо пострадали. Фото
Россия начала использовать бронепоезда в Донбассе, ВС РФ продвигаются в Липцах - карта СВО 2 июля
22:01
В курортном районе Турции разгорелся лесной пожар
21:59
Суд арестовал еще двоих азербайджанцев по делу ОПГ в Екатеринбурге. Фото, видео
21:49
В Ленобласти пьяный отец убил жену на глазах у ребенка и спрятал ее тело в диване
Что известно о задержанных в Баку россиянах: под облаву попали журналисты, нефтяник и IT-специалисты. Видео
21:48
Перекресток Кирова-Гоголя досрочно открыли в Кургане
2
21:40
200 граммов льда в стакане продают по цене килограмма в Тюмени. Фото
21:28
El Pais: разговор Путина и Макрона положил конец молчанию европейских лидеров
Массовые задержания россиян в Азербайджане: реакция властей и последние новости о конфликте Москвы и Баку
21:22
«Единая Россия» предложила передать весь жилищный надзор государству
21:18
Средняя зарплата в России выросла до 97 тысяч рублей
8
21:15
Соглашение с Китаем и суд за похищение миллионов из бюджета: главное в Кургане 2 июля
«Лишь бы спасти наших пацанов»: истории врачей из зоны СВО о героизме, несправедливости, потере родных
21:10
Мэрия Сургута передала автомобиль в зону СВО
21:06
Запрет русского языка в Латвии дошел до ООН: Комитет по правам человека потребовал объяснений
21:05
В Польше утвердили День памяти жертв Волынской резни
URA.RU вошло в топ самых цитируемых российских медиа
21:00
Приватный канал жены экс-мэра и троллинг коммунистов: события 2 июля в ЯНАО
20:55
Отобрала мужа у потерявшей память сестры: почему стоит посмотреть сериал «Сестры»
20:51
Режиссер клипов Егора Крида и Басты начал снимать видео для Шамана
«Французы снова сдались»: на Западе высмеяли Макрона после его разговора с Путиным
20:48
Полет на воздушном шаре, забег пожарных и спектакль на закате: афиша Пермского края на выходные
20:45
Челябинцев на выходных ждет концерт группы «АнимациЯ», гонки и трейловый фестиваль. Афиша
20:42
В Подмосковье опрокинулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие. Фото
Загорелся дом в городе Льгов: карта атак БПЛА на утро 2 июля
20:35
Пропавшую в свердловском городе мать двоих детей нашли мертвой. Фото
1
20:35
В Житомире прогремел взрыв
20:31
Рютте предрек крах Украины без помощи США
Сиротин: турпоток на челябинских горнолыжках может вырасти в разы
20:31
«Живем на чемоданах»: как сургутские актеры умудряются собирать аншлаг, несмотря на капремонт в театре. Фото
20:28
ЛДПР определилась с кандидатами на выборы в заксобрание ЯНАО. Список
20:23
Мэрия в ЯНАО подключилась к вербовке вахтовиков
20:22
Умер актер из сериала «Каменская» Алексей Новицкий
20:21
Бургеров не будет: депутат ополчился против фастфуда и компота в школьных столовых ХМАО
20:19
В Пермском крае построят глэмпинг за десятки миллионов
20:19
«Очень добрый, мухи не обидит»: друг задержанного в Азербайджане россиянина рассказал о своем товарище
20:14
На Тюменском тракте выстроилась семикилометровая пробка
20:10
Латвия и Литва не будут пускать россиян с пятилетними загранпаспортами
20:06
«Игра в кальмара» могла быть вдохновлена реальными событиями: новый выпуск URA.RU «По фактам»
20:03
В Копейске у мужчины, получившего травмы при взрыве, дома нашли боеприпасы. Видео
20:00
Рэпера Пи Дидди, обвиняемого в торговле людьми, могут отпустить домой
19:56
В Тюмени на две недели перекроют заезд на Мельникайте. Карта
19:53
Дело владелицы тюменской фирмы, укравшей миллионы на ремонте школ в Кургане, направили в суд
2
19:49
Российского посла вызвали в МИД Азербайджана из-за авиакатастрофы под Актау
2
19:48
День памяти священномученика Мефодия Патарского 3 июля: история и традиции
19:35
Армения оставила себя без российского мороженого
1
19:34
Власти Крыма хотят запретить мигрантам привозить семьи и получать гражданство по трудовой визе
2
19:28
Бывший ректор Пермского педуниверситета не смог добиться рассрочки уголовного штрафа
19:16
Отделения «Почты России» откроются в отдаленных поселках ЯНАО
19:15
Житель ХМАО прикинулся другим человеком, чтобы получить водительские права
19:14
Центробанк поднял курс доллара на 3 июля
1
19:12
Захарова: генсек ООН превысил свои полномочия
19:10
В Тюмени на продажу выставили известное кафе
18:59
Российского блогера внесли в список «Миротворца»* из-за вопроса Путину
18:58
Мороженое для взрослых и в гранулах: пробуем необычные десерты на Вайнера. Фото, видео
18:58
VK Fest в 2025 году: какие артисты выступят в Москве и Петербурге
18:55
«Применяли физическое насилие»: россияне пожаловались на отношение местных в Азербайджане
18:54
Многодетная труженица тыла из ЯНАО отмечает юбилей. Фото
18:54
В Перми состоялось заседание Госдумы по молодежной политике
18:52
Челябинцы выбрали новый дизайн для транспортных карт. Фото
18:47
Выпускники тольяттинской гимназии попали в скандал, спев песню о Бандере
2
18:46
Появилось полное видео задержания главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге
2
18:45
Нефтяник из ХМАО добился компенсации за работу без трудового договора
18:45
Лидера банды мучителей с каменской автомойки арестовали в Екатеринбурге. Фото, видео
18:39
Более пяти километров дорог отремонтируют в пострадавшем от паводка районе ЯНАО
18:38
Задержанным в Екатеринбурге гражданам Азербайджана предъявили обвинение
18:30
Екатеринбуржцы хотят воспитывать айтишников с младших классов
18:30
В Пермском крае мэр, из-за которого жители вышли митинговать, уходит в отставку
1
18:30
Курганская партия на самокате доставила документы кандидатов в избирком. Фото
18:27
Для зрителей «Небесной ярмарки» запустят ночную электричку до Перми
18:27
Российского посла вызвали в МИД Азербайджана
18:26
Появилось видео, как екатеринбуржец на «Мерседесе» устроил жесткое ДТП и скрылся
18:25
Собаки-улыбаки тюменских политиков: кого выгуливают чиновники
1
18:21
Иран закрыл воздушное пространство над центром и западом страны
18:21
Мужчина в Копейске повредил руки взрывом из-за неосторожного обращения с порохом
18:13
Набиуллина: впереди — неспокойные времена для России
9
18:12
В Армении объяснили обыски в офисе компании Карапетяна
18:10
Новый микрорайон Салехарда продолжает прирастать новыми жителями
18:08
Миасских подростков, заставивших ребенка сниматься в порно, отправили в центр для нарушителей
18:05
Mash: ВС РФ выбили ВСУ из Юнаковки и открыли прямую дорогу на Сумы
18:00
В ХМАО бизнесмен скрыл от налоговой 13 миллионов рублей
17:59
Курган зажжет на фестивалях музыки: топ тусовок и ивентов до конца недели. Афиша
17:58
Акции завода «Мечела» в Чебаркуле раздробят
17:56
Директор ростовского «Водоканала» попался на разглашении гостайны
17:52
В Пермском крае отключат радио и телевидение
17:44
Молодой тюменский водитель нарвался на уголовное дело из-за двойной сплошной
17:42
В Курганской области передали более 120 ружей на СВО для борьбы с дронами. Видео
3
17:42
Зеленский лишил гражданства митрополита канонической УПЦ
1
17:41
Тюменцы чуть не лишились зрения после покоса травы
17:40
Свадебный переполох: спрос на свадебные услуги и товары в ЯНАО начал стремительно расти
17:40
ФСБ обыскала челябинские офисы «Южуралзолото»
1
17:37
Единороссы в думе ХМАО направили деньги из депутатского фонда на помощь СВО
17:36
СКР защитит водителей трамваев от банд зацеперов в Екатеринбурге
17:32
Ямальского коммуниста затроллили за кривой фотошоп. Фото
17:30
Курганцы завалили кладбище для VIP мусором, на нарушителей поставят ловушки. Фото
2
17:28
Экс-замглавы Химок попался на взятке
17:27
На выборах в челябинское ЗСО сократилось число судимых кандидатов
17:25
Чехия внесла в санкционный список помощника Медведева
17:25
Осужденный за госизмену и терроризм бывший пермский чиновник хочет обжаловать приговор
17:22
«Делят даже наволочки»: из-за чего тюменцы идут в суды и к юристам
17:20
Украина потеряла предприятие ВПК, цеха сборки дронов и склад
17:19
В Тюмени перекроют дорогу ради открытия нового сквера. Фото
17:19
В один день в Курганском перинатальном центре родились две пары двойняшек
17:18
«Состояние критическое»: появились подробности нападения мигранта на свердловчанку
1
17:18
Медведев раскрыл число контрактников, поступивших на службу
17:16
Крупный завод в Свердловской области переходит на «четырехдневку»
17:14
Экс-замглавы челябинской полиции Федерягину после приступа сменили изолятор
17:09
Mash: сын лидера Азербайджана задолжал почти миллион рублей по налогам
7
17:04
Социальные проекты из ЯНАО отметили на престижной национальной премии
17:03
Набиуллина призналась, что происходит с российской экономикой
6
17:00
В Челябинске не нашлось подрядчиков для строительства двух участков метротрама
16:54
WP: приостановка военной помощи США застала Украину врасплох
16:54
В Копейске мужчина повредил руки при взрыве. Видео
16:50
В Кремле считают позитивным событием разговор Путина и Макрона
16:48
Тюменцы останутся без бесплатного радио и ТВ. График
16:47
В Кургане активизировались комары
16:46
В Кремле ответили на вопрос о дате третьего раунда переговоров с Украиной
16:45
Песков: Макрон и Путин не говорили о координации РФ для посредничества Ирану
16:43
Ссора с Бузовой, десять мужчин и знаменитая грудь: Алене Водонаевой — 43
2
16:39
Путин встретился с президентом Киргизии
16:35
Замминистра Кабардино-Балкарии пытался сдать непригодные для жизни дома
16:32
Греф: экономика России стала резко тормозить
5
16:32
Свердловские энергетики перешли на усиленный режим работы накануне «Иннопрома»
16:32
Курганский госуниверситет стал сотрудничать с двумя вузами из Китая. Фото
3
16:31
В Кремле рассказали, будет ли Путин созваниваться с Алиевым
16:30
Экс-нефтяник из ЯНАО оказался среди россиян, арестованных в Азербайджане
16:28
В Перми нейросеть будет ловить водителей, скрывающих номера на парковках
1
16:28
Россиянин пытался провезти четыре кусочка запрещенного мармелада
3
16:28
Чем известен экс-чиновник Герштанский, которого оправдали по делу, связанному с домами для курганских сирот
1
16:24
В соцсетях обсуждают введение ГОСТа на школьную форму
1
16:23
Москва запросила посещение российских журналистов, арестованных в Азербайджане
16:22
Над Крымом сбили четыре беспилотника ВСУ
16:20
Осужденные из Копейска, не желая выполнять обязательные работы, получили новую судимость
16:19
Появилось видео задержания лидера банды мучителей с мойки в Каменске-Уральском
16:16
В центре Москвы из пожара спаслись 40 человек
16:15
В Перми студентов отчислили из колледжа за поездку на военные сборы на личном авто
16:08
В Лесосибирске полыхает свалка древесных отходов. Видео
16:08
Чиновницу из ХМАО подозревают в краже миллиона рублей из бюджета
2
16:04
Власти Сургута раскрыли, как изменится Пролетарский проспект после реконструкции
16:02
В Кремле рассказали, зачем Путин ответил на звонок Макрона
1
16:00
Шадринские чиновники пытались спасти мэра Мокана от штрафа, но ничего не получилось
1
15:58
В Челябинске стартовали продажи редкого формата загородного жилья
15:54
Тюменский лицей допустил грубую ошибку в аттестатах выпускников. Фото
1
15:52
Над российскими регионами сбили 131 украинский дрон
15:49
В Тюмени похоронили двух бойцов, погибших на СВО
15:48
Сургутяне просят мэрию снести стихийный рынок посреди улицы
15:47
МИД Украины вызвал временного поверенного США после приостановки поставок оружия
15:47
Челябинский избирком выдал окончательные цифры по кандидатам в депутаты ЗСО
15:46
В мэрии Перми назначен руководитель контрольного департамента
15:45
ПВО сбили за сутки 131 беспилотник ВСУ
15:44
В Кургане опасное растение уничтожает урожай на дачах
4
15:42
Экс-замглавы челябинской полиции Федерягин остался в СИЗО до осени
15:40
Гордума Екатеринбурга заплатит пару миллионов, чтобы депутаты попали в телевизор
1
15:38
Выпускница, набравшая 400 баллов на ЕГЭ, приглашена на стажировку в команду MAX
2
15:35
ТАСС: у главы МВД Ингушетии прошли обыски
15:26
Мать задержанного в Баку екатеринбуржца опровергла его причастие к преступлениям
1
15:25
Подрядчик Минобороны украл 30 миллионов при выполнении контракта
2
15:24
Почти тонну опасной молочной продукции и воды нашли в школах и больницах Пермского края
1
15:22
В Челябинске пройдет II Фестиваль мировых премьер музыкальных театров России
15:20
В Шадринске будет малооблачно и тепло
15:18
В Тюмени назвали сроки открытия важной транспортной развязки с путепроводом
15:16
Mash: известный медиум Шепс из «Битвы экстрасенсов» попал в больницу
2
15:14
Дорожная компания курганских властей закупила технику на 91 миллион рублей
3
15:13
В Турции обнаружили новый вирус
1
15:10
Пермские геологи получат более 33 млн рублей дивидендов
15:09
Матвиенко предсказала скорое снижение ключевой ставки
1
15:05
Ямальские врачи спасли роженицу с кардиостимулятором и достали двойню за рекордное время
15:04
Тело парня обнаружили под окнами многоэтажки в Челябинске
15:03
Мигрант с ножом накинулся на свердловчанку у гаражей
2
15:02
Власти Ямала начали развитие единого гастрономического бренда
15:00
Курганский оппозиционер Сидоров хочет выдвигаться в облдуму, но рискует остаться без мандата
14:58
Пермяков оштрафовали на 1,2 млн рублей за незаконную рыбалку
14:55
Украинский военный обнес собственную часть в Донбассе
1
14:55
Екатеринбургский уголовник сжег машину после развода с женой. Фото
1
14:54
Песков обвинил Украину в провоцировании Азербайджана на конфликт с Россией
14:51
В Кремле рассказали готов ли Макрон обсуждать мир на Украине в новых реалиях
14:51
MWM: Российская армия начала использовать бронепоезда в Донбассе
14:45
Кремль обратил внимание на кадры с арестованными в Баку россиянами
1
14:44
В Кургане ремонтируют библиотеку, которая расположена в помещении 40-х годов. Фото
2
14:43
Умер актер из сериала «Звездный путь» Шредер
1
14:39
Бизнесмен из Салехарда продавал запрещенные в РФ смеси и опасные электронные сигареты
14:38
Челябинский суд оставил в СИЗО топ-менеджера «Газпрома» Шмидта
2
14:37
Свердловские и челябинские ветераны-электрометаллурги встретились благодаря ЧЭМК
14:36
Песков рассказал о контактах с Азербайджаном на фоне роста напряженности
2
14:36
Бастрыкин взялся за дело мигранта из ХМАО, который избил покупательницу
14:35
Кремль назвал причину приостановки поставок оружия Киеву со стороны США
1
14:35
В Кремле рассказали, кто был инициатором разговора Путина и Макрона
1
14:33
Аферисты «из военкомата» начали клянчить код от Госуслуг
14:31
Краснодарский варяг ворвался в строительный топ Тюмени
14:30
Стало известно, какие зарплаты пермские родители хотят для своих детей
14:29
Музыкант YAMALMUSIC: мое творчество для людей, живущих на Севере
14:27
Прокуратура требует блокировки сайта «Декларатор» с данными о доходах чиновников
3
14:25
В Курганской области пресекли оборот 720 тонн потенциально опасной пшеницы
14:24
Торговые центры остались без арендаторов в Екатеринбурге. Фото
10
14:22
На Тюмень надвигается град с грозой
14:21
За что посадят иноагента: в Госдуме предложили ужесточить наказание
14:15
«Он был синий от холода»: в Курганской области спасатели вытащили ребенка из реки, второго ищут. Фото
1
14:14
В Тюмени начали продавать малину
14:12
В Челябинске наказали водителя, высадившего пассажира с транспортной картой
14:09
Шторм возвращается: прогноз магнитных бурь на 3 июля 2025
14:09
Когда появится список машин, которые можно использовать в такси после принятия нового закона
14:00
Самый известный пермский блогер-экономист поборется за мандат в Госдуме
14:00
В Челябинске предложили с помощью воды делать материал для солнечных батарей
14:00
На выходных челябинских детей ждут праздник Ивана Купалы, легенды Смолино и спектакли. Афиша
1
13:58
FT: Украина могла стоять за подрывами нефтяных танкеров
3
13:58
Полуголая девушка вышла регулировать движение на перекрестке в Тюмени. Видео
4
13:55
Россияне смогут приобрести новые автомобили по низким ценами
8
13:46
Дизайнер Лебедев: Челябинску не повезло с пиаром — все думают, что там нужен противогаз
13:46
Армения начала национализацию компании Карапетяна, находящегося под арестом
13:44
Арестованный свердловский ветеран бандитских войн попал в больницу
13:43
Из курганского депздрава уволилась ответственная за экономику и финансы
7
13:40
Солистки группы «Тату» объявили о воссоединении
4
13:37
В Челябинске пройдет парад в честь Дня семьи
13:37
Бывший владелец Домодедово пытается остановить национализацию аэропорта
3
13:37
Экспертизы по крушению пассажирского самолета вблизи Актау близки к завершению
13:35
Жена арестованного экс-мэра Нового Уренгоя создала приватный канал в Telegram
5
13:33
Эксперты рассказали, как обезопасить детей от рисков в интернете
13:32
В Пермском зоопарке родилась редкая птица. Видео
13:30
Житель ХМАО украл сотни труб у нефтяников, но попался полиции после поломки авто
13:28
Александр Лукашенко помиловал 16 осужденных
1
13:27
В МИД РФ рассказали о рисках создания в Европе аналога НАТО
2
13:26
Екатеринбуржцам рассказали, что случится с одной из старейших улиц города
13:20
На Западе рассказали о промежуточной победе Путина на Украине
13:20
Школьники Тюменской области отнесли в экодома тонны вторичных ресурсов
2
13:19
Эндокринолог рассказала, почему важно лечить ожирение
1
13:18
МИД: РФ усиливает безопасность на Балтике в ответ на действия НАТО
13:16
В России ужесточили наказание за уклонение от службы в армии
6
13:16
Запустили после отмашки Сталина: чем известен пермский завод, который даст заем неизвестному получателю
13:15
В Тюмени изменят схему движения автобусов. Карта
13:11
«Уходим от пляжного варианта»: стилист Лисовец рассказал мужчинам, что носить летом
3
13:10
В Челябинской области три четверти девятиклассников не идут в 10 класс
5
13:07
Baza: на строительстве волгоградского военгородка похитили 43 миллиона рублей
13:07
В Пермском крае создали уникальную коллекцию одежды с коми-пермяцкими мотивами. Фото
13:07
Губернатор Текслер вручил челябинским спасателям беспилотники. Фото
13:06
В садах Нижнего Тагила наткнулись на боевые гранаты, на место прибыл ОМОН. Фото
1
13:05
Лукашенко освободил 16 заключенных
1
13:01
В ДНР рассказали о массированном налете дронов
13:00
Губернатор Шумков рассказал о планах по поддержке промышленности и АПК
10
13:00
Экс-замдиректора курганского Центра Илизарова вынесли приговор по коррупционному делу
3
12:59
Посольство РФ в Азербайджане раскрыло, как спасает задержанного екатеринбуржца
2
12:58
Власти Армении грозят уволить работников «Электросетей» арестованного Карапетяна
1
12:58
ПВО сбила восемь украинских дронов над Крымом
12:58
Армия и ученая степень: кто такой лидер азербайджанцев на Урале, которого допросили в СК
7
12:57
Ямальскую мэрию заставили ремонтировать детские площадки
12:57
В Ереване обыскивают штаб-квартиру компании Карапетяна «Ташир»
12:55
Челябинским девятиклассникам предложат выбрать школу и профильные классы
12:54
«Залег на дно»: раскрыты подробности задержания лидера банды мучителей из Каменска-Уральского
2
12:49
Курганская семья помогла обновить стадион и открыть новое футбольное поле. Фото
3
12:47
В столице ХМАО отключат радио и телевидение
1
12:47
Ямальским тундровикам будут платить «подъемные» для хорошего старта в учебе
1
12:45
«Уголовный абсурд»: защита Карапетяна отвергает обвинения в призывах к мятежу
12:43
Россиянин, жестко задержанный в Азербайджане и подозреваемый в наркоторговле, ездил туда к девушке
1
12:42
В Екатеринбурге лихач на «Мерседесе» устроил массовое ДТП и скрылся. Фото
12:42
У курганского замгубернатора, работающей в Москве, появился новый заместитель
2
12:41
Тюменцы открыли щучий сезон. Фото
12:40
Более 110 беспилотников атаковали ДНР
12:35
Сколько нужно работать, чтобы купить подержанную Lada в Свердловской области
12:34
Умер известный пермский коллекционер Анатолий Шишкин
2
12:32
В Баку задержали 22-летнего россиянина
3
12:30
В Тюменской области скончалась Герой Социалистического Труда и экс-глава колхоза
12:29
Тело пропавшего десять дней назад тундровика нашли в ЯНАО
12:22
«Всегда будем в первых рядах»: депутат Ботов поздравил челябинских ветеранов боевых действий. Фото
12:15
Суд оставил под арестом 46,6 миллиардов рублей экс-владельцев «Арианта»
12:14
В Тюмени до конца августа закрыли проезд по центральной улице. Карта
12:13
Иран официально разорвал связи с МАГАТЭ
4
12:10
В Нижнем Тагиле нашли способ делать дороги без ям
2
12:09
Ребенка и других раненых после атаки ВСУ в Ижевске доставили в Москву
2
12:08
«Ведомости»: Азербайджан рискует пострадать из-за разрыва торговли с РФ
4
12:05
Власти Ирана признали серьезное повреждение ядерных объектов после ударов США
12:03
Поссорившийся с Трампом Маск похвалил его за решение международных конфликтов
3
12:03
Певица Буланова рассказала, как она борется с телефонными мошенниками
3
12:01
В Петухово впервые выпустили энергетиков-целевиков для Кургана и Тюмени
2
12:00
Иран официально прекратил сотрудничество с МАГАТЭ
2
11:58
Арестованный екатеринбургский адвокат сознался в оговоре
11:58
На железнодорожной станции в Пермском крае загорелся электровоз. Видео
11:57
Свердловчанам разрешат жарить шашлыки
4
11:56
В Курганской области задержали наркокурьеров из Азии
1
11:56
«Европейцы» на вес золота: самые дорогие автомобили на вторичном рынке Тюмени
1
11:56
Обездвиженный на мине танк «Уралвагонзавода» уничтожил огневую позицию ВСУ. Видео
11:55
Арестован шестой фигурант громкого дела азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Фото
11:52
Пенсионер из ЯНАО два года добивался компенсации за травму в ДТП
11:52
Глава челябинского центра мигрантов: не надо носить паранджу в парках и школах
2
11:49
В центре Тюмени запретят кататься на мотоциклах по ночам. Карта
3
11:49
Дачи ученых начали сносить на Шарташе в Екатеринбурге. Видео
4
11:46
В Россию вернулась протеже Пугачевой певица Манижа
9
11:43
Курганский регоператор пояснил, кто отвечает за вывоз ТКО в туристических зонах
2
11:40
Ямальский авиаперевозчик запустил продажу билетов из Салехарда до конца года
11:39
ФСБ: в Крыму возбудили дело за оправдание атаки ВСУ на резиденцию президента РФ
11:39
У Тюменской области стало больше долгов
11:37
В Курганской области ветеран СВО Шашков получил спортивный протез. Фото
11:37
Стало известно, в каких сферах трудятся мигранты в Челябинской области
1
11:34
Тюменская область получит в кредит деньги на улучшение системы водоснабжения
2
11:31
В Красноярске объявили угрозу ЧС из-за обвала грунта под пятиэтажкой
1
11:27
Пермяки обеспокоены дымящимся автобусом, который разъезжает по городу. Видео
1
11:26
Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» отправили в колонию. Фото
11:25
Володин сообщил о числе россиян, которые установили самозапрет на кредиты
11:22
СБУ разыскивает звезду сериала «Универ»
11:22
Психбольница, тюрьма и молодая жена: что известно о Владимире Бурдине из «Смысловых галлюцинаций»
6
11:20
Прокуратура отправила в суд дело на скандального ресторатора из Сургута
1
11:17
Shot: астраханский душитель отправился в зону СВО
1
11:15
Захарова потребовала от НАТО объяснить разговор Макрона с Путиным
1
11:12
Крымчанина задержали за поддержку атаки ВСУ на резиденцию Путина
3
11:11
Захарова: Запад не контролирует поставки оружия Киеву
11:09
В Пермском крае назначен новый замминистра информационного развития и связи
11:08
«Зачем эта грязь?»: Боня раскрыла правду о романе 62-летнего Лепса с 19-летней
4
11:06
В Кургане горячая вода вернется в 58 домов. Скрин
1
11:05
«Должны хорошо подумать»: МИД РФ отреагировал на действия Азербайджана против Sputnik
4
11:02
Власти Екатеринбурга ищут новых перевозчиков, с которыми будут делать транспортную революцию
1
11:00
Сургутский энергетик получил награду за героизм в зоне СВО
2
11:00
В Кургане на кольце у ТЦ «Гипер Сити» столкнулись в ДТП иномарка и автобус. Видео
2
10:59
Bentley, Ferrari и элитное жилье: стали известны подробности о собственности Кадышевой
4
10:57
Именитая лыжница возглавила федерацию лыжных гонок Ямала
10:50
В Тобольске родным погибших на СВО военных вручили награды
10:39
В Крыму раскритиковали позицию Келлога по поводу вины РФ в конфликте на Украине
10:37
В Тюмени появится мурал, посвященный работе МЧС. Фото
10:37
В Газе сотни пациентов могут погибнуть из-за блокады Израиля
1
10:36
Водитель автобуса умер за рулем в Пермском крае
1
10:36
Площадь лесных пожаров в ЯНАО за сутки выросла в три раза. Скрин
10:34
В Шадринске стартовал проект «Музей под открытым небом»
3
10:33
Прокуратура ХМАО добилась увольнения мэра по утрате доверия
10:33
Жителя Томской области будут судить за госизмену в пользу Украины
2
10:32
Великобритания и Германия готовятся совместно отражать военные угрозы
2
10:23
Банк поплатился крупной суммой за психологическое давление на свердловчанина
2
10:21
В аэропорту Челябинска задержали и отменили несколько рейсов
10:21
Forbes включил несколько челябинских вузов в список для легкого поступления
10:19
В США планируют лишать гражданства за определенные преступления
10:19
В Тюменской области раскупили все билеты на выступление Мота с оркестром
10:17
В двух районах Тюмени построят школу и детский сад
10:16
В Кургане за день произошло два серьезных ДТП с иномарками. Фото
10:11
Два ребенка сбежали от опекуна в Нижнем Тагиле, их объявили в розыск. Фото
10:10
8 дочек и 7 сыновей: в семье из Забайкалья родился пятнадцатый ребенок
5
10:10
Ураган сорвал крышу фитнес-центра в Магнитогорске. Фото, видео
10:08
Пермяку провели сложнейшую операцию на сердце
10:07
«Возбудили 21 уголовное дело»: в сети «Светофор» выявили массовые нарушения
8
10:04
В Тюмени подскочили зарплаты топ-менеджеров
1
10:02
Челябинский губернатор Текслер стал кандидатом в депутаты ЗСО
10:01
Суд ХМАО вынес приговор участникам ОПГ за похищение человека
10:00
В ЯНАО завхоз школы семь лет брала взятки с поставщиков
1
09:50
В Тюмени в районе Алебашево построят многофункциональный торговый центр
2
09:50
Для россиян могут открыться прямые рейсы в новую страну
09:50
В Челябинске на несколько дней перекроют движение по проспекту Ленина
09:49
Шадринский вуз получил благодарность от Путина
3
09:45
«Он украл детей»: депутат Рады призвал к свержению Зеленского
3
09:45
Боец РМК завоевал золото на чемпионате мира по тайскому боксу
1
09:39
НАТО испугалась российских беспилотников
09:35
В Турции решили проблему с обменом долларов старого образца у туристов из РФ
1
09:31
В Кургане набережную Тобола украсили новыми гирляндами и лавочками. Фото
7
09:31
На МКАД произошло смертельное ДТП
09:25
МО РФ: за ночь над тремя регионами России сбили 5 дронов ВСУ
09:25
В ЯНАО поймали водителей, которые ездили под чужими правами
09:23
Россиян предупредили о новых схемах мошенников
09:17
«Бешеная агрессия»: в Госдуме объяснили зачем ВСУ публикуют видео с пленными
09:12
На Камчатке произошло сильное землетрясение
09:09
В Госдуме хотят внести изменения в проект о «российской полке»
3
09:07
ВС РФ уничтожили в Липцах офицеров бригады из состава Нацгвардии Украины
09:05
Российская ПВО уничтожила пять беспилотников за ночь
09:01
«Объявлена эвакуация»: в США прогремел мощный взрыв. Видео
08:56
Российские войска заняли новые рубежи в Харьковской области
08:54
Трое подростков утонули в озере в Приморье
08:53
Свердловскую медсестру, спасавшую искалеченных бойцов на СВО, уволили
21
08:48
Бывший завод пермского миллиардера Репина засудили из-за сосисок
08:45
Верховный суд поставил точку в деле солиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова
1
08:45
Курганский чиновник поделился опытом КРТ на заседании архитекторов в Чечне. Фото
5
08:38
Солдаты ВСУ тайно связываются с российскими военными для сдачи в плен
08:31
Москвичи назвали желаемый размер минимальной зарплаты
4
08:30
Депутат гордумы возглавил набсовет главного педвуза Урала
1
08:29
В Госдуме предложили новые меры защиты детей в интернете
08:25
В Германии начались массовые сокращения
14
08:20
«Клан обезглавлен»: новый мэр из ХМАО увольняет второго заместителя за месяц. Инсайд
2
08:18
Российский депутат жестко ответил Келлогу на обвинения в адрес РФ в затягивании конфликта на Украине
08:16
Раскрыта причина разговора Макрона с Путиным
1
08:15
«Задержано более 20 рейсов»: туман парализовал работу аэропорта в Новосибирске
08:10
Рогов предложил Киеву «пророческие» названия для тральщиков
08:06
Следователи возбудили уголовное дело после смерти пациента в курганской больнице
6
08:05
Стала известна сумма, которую заплатит «ангарский маньяк» за моральный вред
2
08:00
Стал известен призовой фонд «Интервидения»
1
08:00
Тюмень вновь зальет дождем
07:55
LEGO намеревается вернуться в Россию
4
07:53
Кузю из «Универа» Гогунского приговорили к тюрьме на Украине: скандалы и позиция актера по СВО
1
07:50
«Наш двор стал лучше»: курганцы вступились за ремонт возле офиса ЕР и раскритиковали недовольных соседей
14
07:46
Мэрия Кургана снизила цену участка под КРТ возле бывшего стадиона «Локомотив». Карта
5
07:41
В Соцфонде рассказали о повышении средней пенсии в России
4
07:41
Россияне зря критиковали новые тарифы ЖКХ: какие изменения в электроэнергии защищало Минэнерго
12
07:40
Тюменский коммунальный монополист выиграл контракт почти на миллиард рублей
07:38
«Выглядит как женщина»: Трамп просил журналистку замолчать правду о жене Макрона
07:31
В российскую армию поступили новейшие боевые машины
2
07:27
«10 тысяч за свободу»: украинские военкомы наживаются на мобилизации
2
07:21
В Амурской области иностранцы незаконно добывали золото
1
07:14
Свердловскую область ждет теплая погода с осадками
07:10
Прогноз неутешительный: пермякам рассказали о капризах погоды в июле
07:08
Экс-глава аппарата Белого дома расскажет правду о здоровье Байдена
07:03
Гвозди в песочнице, ямы и бетон: курганцы жалуются на детские площадки
9
07:02
Экс-резидента Сколково Евстигнеева приговорили к 5 годам колонии
06:55
Три компании-разработчика «Мир танков» перешли в собственность России
1
06:53
Ссора РФ и Азербайджана скажется на кошельках россиян
31
06:46
В России создадут специальную машину для такси, как было в СССР
10
06:40
В Европе рассказали о неожиданном решении Макрона по Зеленскому после разговора с Путиным
2
06:37
РКН предупредил о скорых сбоях в работе интернет-сервисов
1
06:33
Актеру «Универа» Гогунскому грозит 12 лет тюрьмы на Украине
06:29
Жены колумбийских наемников штурмуют чат-боты РФ в поисках погибших мужей
3
06:17
На трассе из Екатеринбурга в Пермь полностью ограничили движение. Фото
06:14
Известная украинская певица столкнулась с трудностями при въезде в Россию
7
06:10
Экс-резидента Сколково приговорили к 5 годам колонии
06:10
Бюджетников в регионах РФ обучат бороться с экстремизмом
5
06:05
Российского актера Гогунского приговорили к 12 годам тюрьмы
1
05:51
Врачи в Приморье наворовали миллионы рублей из зарплат
3
05:50
Под Екатеринбургом водитель потерял управление, съехал в канаву и погиб. Фото
1
05:43
Тюменцы пожаловались на подростка, распылившего перцовый баллончик в автобусе
05:37
Порошенко* обвинил Зеленского в присвоении власти
05:34
Пермские подростки устроили нелегальный турнир по боям на кулаках
2
05:25
Россиянам усложнили оформление дарственных
1
05:15
Россия нашла беспроигрышный аргумент в споре об освобождении Херсонщины
05:00
Аналитики предупредили о резком снижении ключевой ставки
3
04:47
Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске выросло
1
04:47
Аналитик послала россиянам сигнал о вкладах в преддверии снижения ставок
3
04:43
Депутат Рады Железняк: состав правительства Украины сменится 15 июля
1
04:43
Свердловские депутаты придумали, как решить проблему с безнадзорными подростками
6
04:41
Спасатели эвакуировали в Москву пострадавших от украинского дрона в Ижевске. Видео
1
04:29
ХМАО стал самым энергоэффективным регионом России
1
04:09
В Курганской области редкую купюру меняют на квартиру или самолет. Фото
5
04:08
Сын конфликтующего с прокуратурой мэра Краснокамска открыл строительную компанию
04:08
Украина столкнулась с катастрофой из-за массового бегства из страны
1
03:58
Армия РФ преподала болезненный урок ВСУ
03:54
В Новом Уренгое обновят многофункциональную площадку «Виадук»
03:43
Дмитриев прокомментировал решение США приостановить поставки оружия Украине
03:39
«Пусть сдадут и результаты покажут»: челябинцы решили усадить за ЕГЭ преподавателей
9
03:12
Челябинцам объявили, когда установятся жаркие дни. Скрин
03:12
Свердловская область стала участником крупной международной акции. Видео
03:07
Politico: США приостановили поставки ракет и боеприпасов Украине
02:56
В «Росатоме» сообщили о переговорах по продаже доли в АЭС в Турции
02:46
Член группировки пермских хакеров Артем Зайцев вышел по УДО
02:45
Челябинцы рассказали, где набирают первые подосиновики. Фото
1
02:41
Буровая установка затонула в Суэцком заливе
1
02:18
Польша и Прибалтика выходят из Оттавской конвенции и укрепляют границы
2
02:17
Блогеры из Тюменской области прошли отбор в федеральный проект
02:12
В Курской области беспилотники ВСУ атаковали Льгов
1
02:03
Глава ЛДПР увидел важную деталь в разговоре Путина и Макрона
01:45
Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шыхлински отпустили после допроса
4
01:40
В Совфеде резко ответили диаспорам, не согласным жить по законам РФ
10
01:30
В ХМАО от клещей пострадали более 4,5 тысяч жителей
01:18
В Пермь доставят главный трофей Континентальной хоккейной лиги. Фото
1
01:15
В Кургане заменили баннер с ошибкой в дате основания города. Фото
1
01:07
Мерц открестился от Украины
2
00:57
Сотрудник ФСБ травмировался перед допросом главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Видео
3
00:43
В Баку арестовали восьмерых россиян, подозреваемых в транзите наркотиков
1
00:34
Здание недостроенного фитнес-центра в Челябинске продают за четверть миллиарда рублей. Скрин
3
00:29
Ректором Пермского педагогического университета переизбрали Константина Егорова
00:29
На фото из суда у задержанных в Баку россиян заметили следы побоев
4
00:18
Екатеринбург накрыла магнитная буря. Скрин
1
00:16
«Партия на Ямале должна быть сильной»: Артюхов назвал главную цель на посту главы ямальских единороссов
00:13
Путин пообещал поддержку властям Тамбовской области
00:04
Одежда, обувь и очки: аналитики узнали, сколько тратят пермяки на подготовку к отпуску
1
00:01
Дым за деньги: доступ в курилку аэропорта Пулково будет стоить 500 рублей
12