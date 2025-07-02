02 июля 2025

Один из сотни: редчайшую иномарку обнаружили в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге заметили Mercedes SLS AMG GT Final Edition
© Служба новостей «URA.RU»
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Версию Mercedes SLS AMG GT Final Edition сейчас невозможно купить
Версию Mercedes SLS AMG GT Final Edition сейчас невозможно купить Фото:

Возле одного из престижных домов Екатеринбурга жители заметили редчайший купе от Mercedes. В мире таких всего 350 штук. Фото находки опубликовали в группе «ВКонтакте» «Привет был замечен Екатеринбург».

Данная модель является прощальной для модели SLS. В последней версии установлены гоночный капот и сплиттер из углепластика, слегка изменен передний бампер, а также оригинальные диски, которые больше не ставились в какие-либо авто. Купе комплектуются 6,2-литровым двигателем V8, который выдает 591 лошадиную силу. 

Цены на обычный Mercedes SLS AMG стартуют от 30 миллионов рублей. Версии GT Final Edition сейчас не продаются в России. 

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Возле одного из престижных домов Екатеринбурга жители заметили редчайший купе от Mercedes. В мире таких всего 350 штук. Фото находки опубликовали в группе «ВКонтакте» «Привет был замечен Екатеринбург». Данная модель является прощальной для модели SLS. В последней версии установлены гоночный капот и сплиттер из углепластика, слегка изменен передний бампер, а также оригинальные диски, которые больше не ставились в какие-либо авто. Купе комплектуются 6,2-литровым двигателем V8, который выдает 591 лошадиную силу.  Цены на обычный Mercedes SLS AMG стартуют от 30 миллионов рублей. Версии GT Final Edition сейчас не продаются в России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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