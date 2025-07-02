Возле одного из престижных домов Екатеринбурга жители заметили редчайший купе от Mercedes. В мире таких всего 350 штук. Фото находки опубликовали в группе «ВКонтакте» «Привет был замечен Екатеринбург».
Данная модель является прощальной для модели SLS. В последней версии установлены гоночный капот и сплиттер из углепластика, слегка изменен передний бампер, а также оригинальные диски, которые больше не ставились в какие-либо авто. Купе комплектуются 6,2-литровым двигателем V8, который выдает 591 лошадиную силу.
Цены на обычный Mercedes SLS AMG стартуют от 30 миллионов рублей. Версии GT Final Edition сейчас не продаются в России.
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