Дроны ВСУ атаковали Липецкую область

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В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы БПЛА
В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО отражают атаку на Липецкую область. Об этом сообщили telegram-каналы со ссылкой на очевидцев.

Система ПВО отражает налет беспилотников на регион, всего в небе было слышно не менее 20 взрывов. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил красный уровень угрозы атаки дронов, сообщает telegram-канал Baza.

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Средства ПВО отражают атаку на Липецкую область. Об этом сообщили telegram-каналы со ссылкой на очевидцев. Система ПВО отражает налет беспилотников на регион, всего в небе было слышно не менее 20 взрывов. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил красный уровень угрозы атаки дронов, сообщает telegram-канал Baza.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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