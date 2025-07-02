02 июля 2025

Челябинский хоккеист Шабанов стал игроком «Нью-Йорк Айлендерс» почти за миллион долларов

Челябинский хоккеист Шабанов стал игроком «Нью-Йорк Айлендерс»
© Служба новостей «URA.RU»
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В минувшем сезоне Шабанов стал самым результативным игроком команды «Трактор»
В минувшем сезоне Шабанов стал самым результативным игроком команды «Трактор» Фото:

Хоккеист из Челябинска Максим Шабанов, минувший сезон проведший в составе челябинского «Трактора», подписал годовой контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

«„Нью-Йорк Айлендерс“ подписал контракт с форвардом Максимом Шабановым на один год начального уровня. 24-летний Шабанов набирал в среднем больше одного очка за игру (23 гола и 44 передачи) в 65 матчах прошлого сезона за челябинский „Трактор“ в КХЛ. Он установил карьерные рекорды по очкам, передачам и рейтингу „плюс-минус“ (+17)», — сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны договорились об однолетнем контракте в размере 975 тысяч долларов. Ранее нападающий челябинского хоккейного клуба «Трактор» сезона 2024/2025 покинул клуб и улетел в США играть за НХЛ. В минувшем сезоне Шабанов стал самым результативным игроком команды «Трактор», которая второй раз в истории стала серебряным призером Кубка Гагарина.

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Хоккеист из Челябинска Максим Шабанов, минувший сезон проведший в составе челябинского «Трактора», подписал годовой контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте. «„Нью-Йорк Айлендерс“ подписал контракт с форвардом Максимом Шабановым на один год начального уровня. 24-летний Шабанов набирал в среднем больше одного очка за игру (23 гола и 44 передачи) в 65 матчах прошлого сезона за челябинский „Трактор“ в КХЛ. Он установил карьерные рекорды по очкам, передачам и рейтингу „плюс-минус“ (+17)», — сообщается на официальном сайте клуба. Стороны договорились об однолетнем контракте в размере 975 тысяч долларов. Ранее нападающий челябинского хоккейного клуба «Трактор» сезона 2024/2025 покинул клуб и улетел в США играть за НХЛ. В минувшем сезоне Шабанов стал самым результативным игроком команды «Трактор», которая второй раз в истории стала серебряным призером Кубка Гагарина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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