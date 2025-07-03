Замглавы Росгидромета Радькову арестовали за мошенничество

Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Росгидромета Наталию Радькову по обвинению в мошенничестве. Как сообщили в правоохранительных органах, чиновницу подозревают в хищении в особо крупном размере
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу Радькову, обвиняемую по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — передает ТАСС заявление. Сообщается, что адвокаты чиновницы обжаловали данное решение, однако Мосгорсуд оставил апелляцию без удовлетворения.
В пресс-службе Басманного суда оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Адвокат чиновницы Михаил Мушаилов от общения с прессой отказался.
Наталия Радькова работает в Росгидромете с 2012 года. До этого она занимала различные должности в Росгранице. С 2017 года занимает пост заместителя главы федеральной службы. О деталях уголовного дела и сути подозрений следствие пока официально не сообщало.
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