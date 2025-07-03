Замглавы Росгидромета Радькову арестовали за мошенничество

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Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Радьковой
Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Радьковой Фото:

Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Росгидромета Наталию Радькову по обвинению в мошенничестве. Как сообщили в правоохранительных органах, чиновницу подозревают в хищении в особо крупном размере

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу Радькову, обвиняемую по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — передает ТАСС заявление. Сообщается, что адвокаты чиновницы обжаловали данное решение, однако Мосгорсуд оставил апелляцию без удовлетворения.

В пресс-службе Басманного суда оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Адвокат чиновницы Михаил Мушаилов от общения с прессой отказался.

Наталия Радькова работает в Росгидромете с 2012 года. До этого она занимала различные должности в Росгранице. С 2017 года занимает пост заместителя главы федеральной службы. О деталях уголовного дела и сути подозрений следствие пока официально не сообщало.

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Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Росгидромета Наталию Радькову по обвинению в мошенничестве. Как сообщили в правоохранительных органах, чиновницу подозревают в хищении в особо крупном размере «Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу Радькову, обвиняемую по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — передает ТАСС заявление. Сообщается, что адвокаты чиновницы обжаловали данное решение, однако Мосгорсуд оставил апелляцию без удовлетворения. В пресс-службе Басманного суда оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Адвокат чиновницы Михаил Мушаилов от общения с прессой отказался. Наталия Радькова работает в Росгидромете с 2012 года. До этого она занимала различные должности в Росгранице. С 2017 года занимает пост заместителя главы федеральной службы. О деталях уголовного дела и сути подозрений следствие пока официально не сообщало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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