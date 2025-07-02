02 июля 2025

Избирком заверил списки шести партий на выборах в челябинское ЗСО

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Выборы в новый состав ЗСО состоятся в сентябре
Выборы в новый состав ЗСО состоятся в сентябре Фото:
новость из сюжета
Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

В выборах по партийным спискам в заксобрание Челябинской области примут участие шесть партий. Об этом сообщили в облизбиркоме.

«Заверены списки кандидатов по единому округу политических партий. Это списки „Единой России“, „Справедливой России“, КПРФ, ЛДПР, Партии пенсионеров и партии „Новые люди“, — сообщает telegram-канал избиркома.

Все партии, представившие партийные списки кандидатов, представили списки, исчерпывающие и превышающие число депутатских мандатов, которые будут распределяться по партийным спискам. При том, что таких мандатов в заксобрании всего 30, партийный список эсеров состоит из 66 человек, ЕР — из 46 человек, ЛДПР — из 45-ти, КПРФ — из 43-х, «Новых людей» — из 41-го и Партии пенсионеров — из 32 кандидатов.

Еще 30 мандатов в ЗСО будут распределяться по одномандатным округам. Помимо вышеназванных партий, кандидатов по округам выдвинула партия «Яблоко». Кроме того, на эти выборы подали документы два самовыдвиженца.

Выборы в заксобрание пройдут с 12 по 14 сентября. В эти же сроки состоятся выборы депутатов большинства муниципалитетов региона. Всего будет распределено 783 мандата депутатов регионального и местного уровня.

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В выборах по партийным спискам в заксобрание Челябинской области примут участие шесть партий. Об этом сообщили в облизбиркоме. «Заверены списки кандидатов по единому округу политических партий. Это списки „Единой России“, „Справедливой России“, КПРФ, ЛДПР, Партии пенсионеров и партии „Новые люди“, — сообщает telegram-канал избиркома. Все партии, представившие партийные списки кандидатов, представили списки, исчерпывающие и превышающие число депутатских мандатов, которые будут распределяться по партийным спискам. При том, что таких мандатов в заксобрании всего 30, партийный список эсеров состоит из 66 человек, ЕР — из 46 человек, ЛДПР — из 45-ти, КПРФ — из 43-х, «Новых людей» — из 41-го и Партии пенсионеров — из 32 кандидатов. Еще 30 мандатов в ЗСО будут распределяться по одномандатным округам. Помимо вышеназванных партий, кандидатов по округам выдвинула партия «Яблоко». Кроме того, на эти выборы подали документы два самовыдвиженца. Выборы в заксобрание пройдут с 12 по 14 сентября. В эти же сроки состоятся выборы депутатов большинства муниципалитетов региона. Всего будет распределено 783 мандата депутатов регионального и местного уровня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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