Избирком заверил списки шести партий на выборах в челябинское ЗСО

В выборах по партийным спискам в заксобрание Челябинской области примут участие шесть партий. Об этом сообщили в облизбиркоме.
«Заверены списки кандидатов по единому округу политических партий. Это списки „Единой России“, „Справедливой России“, КПРФ, ЛДПР, Партии пенсионеров и партии „Новые люди“, — сообщает telegram-канал избиркома.
Все партии, представившие партийные списки кандидатов, представили списки, исчерпывающие и превышающие число депутатских мандатов, которые будут распределяться по партийным спискам. При том, что таких мандатов в заксобрании всего 30, партийный список эсеров состоит из 66 человек, ЕР — из 46 человек, ЛДПР — из 45-ти, КПРФ — из 43-х, «Новых людей» — из 41-го и Партии пенсионеров — из 32 кандидатов.
Еще 30 мандатов в ЗСО будут распределяться по одномандатным округам. Помимо вышеназванных партий, кандидатов по округам выдвинула партия «Яблоко». Кроме того, на эти выборы подали документы два самовыдвиженца.
Выборы в заксобрание пройдут с 12 по 14 сентября. В эти же сроки состоятся выборы депутатов большинства муниципалитетов региона. Всего будет распределено 783 мандата депутатов регионального и местного уровня.
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