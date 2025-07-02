Что известно о клубе «Нью-Йорк Айлендерс», который забрал у челябинского «Трактора» Шабанова

Челябинский хоккеист Максим Шабанов, который по итогам минувшего сезона стал лучшим снайпером Кубка Гагарина-2025, подписал годовой контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс». Чем знаменит новый клуб Шабанов и каков там уровень зарплат — в материале на URA.RU.
Официальная информация
«Нью-Йорк Айлендерс» подписал контракт с 24-летним Шабановым на один год, сообщается на официальном сайте клуба. Размер контракта составляет 975 тысяч долларов.
Шабанов в минувшем сезоне стал самым результативным игроком «Трактора» и установил карьерные рекорды по очкам, передачам и рейтингу «плюс-минус» (+17). Команда, напомним, завоевала серебряные медали Кубка Гагарина.
Что известно об «Нью-Йорк Айлендерс»
Клуб представляет Столичный дивизион Восточной конференции. Базируется в Элмонте, штат Нью-Йорк. Является четырехкратным обладателем Кубка Стэнли.
«Нью-Йорк Айлендерс» был основан в 1972 году. Главные успехи команды пришлись на начало 80-х годов, когда «Айлендерс» взял четыре Кубка Стэнли подряд в период с 1980 по 1983 годы.
С 2021 года домашние матчи проходят на «Ю-би-эс Арене», рассчитанной на 17 тысяч зрителей. Цвета команды: синий, оранжевый, белый.
Кто из российских хоккеистов играл за «Нью-Йорк Айлендерс»
В числе известных советских и российских хоккеистов, игравших за «Нью-Йорк Айлендерс», Владимир Малахов из Екатеринбурга (тогда Свердловска). Малахов стал первым игроком из СССР, которого «Айлендерс» выбрали на драфте.
Еще один известных советский игрок — олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис (защитник). Он был выбран под пятым номером на драфте 1992 года. За американский клуб отыграл четыре с половиной сезона из 13 сезонов своей заокеанской карьеры.
Алексей Яшин отыграл за «Нью-Йорк Айлендерс» шесть сезонов с 2001 года. Был капитаном команды в 2005/06 и 2006/07 сезонах. В последнем сезоне претендовал на получение самой высокой зарплаты в НХЛ, но был травмирован — в столкновении коньком ему разрезали руку, порвали сухожилие и нерв. Клуб выплатил игроку неустойку в размере 18 миллионов долларов, чтобы не выплачивать остатки по контракту в размере 25 тысяч долларов.
Олег Кваша, еще один российский бомбардир «Айлендерс», который в начале 2000-х часто играл в одной тройке с Яшиным. Кваша играл в клубе с 2000 по 2006 год. В 2006 году вернулся в Россию, а в 2008 году подписал контракт с челябинским «Трактором».
Уровень зарплат в «Нью-Йорк Айлендерс»
Общая сумма потолка зарплат команды — 82 413 333 доллара в год (1 584 872 доллара в неделю), сообщает американское издание Salary sport. По данным на 2025 год, вот некоторые зарплаты игроков «Нью-Йорк Айлендерс»: Мэтью Барзал — 9 150 000 долларов в год, Бо Хорват — 8 500 000 долларов в год, Андерс Ли — 8 950 000 долларов в год.
Как закончил «Нью-Йорк Айлендерс» минувший сезон
2 апреля 2025 года «Нью-Йорк Айлендерс» выбыла из борьбы за выход в плей-офф впервые с сезона 2021—2022. Клуб проиграл в серии буллитов «Филадельфии Флайерз».
Из 82 матчей «Айлендерс» забросил более двух шайб лишь в 48 матчах. По итогам сезона 2024/2025 клуб занял 23-е место в лиге.
Кто такой Максим Шабанов
Шабанов начинал кататься на коньках в хоккейной коробке в поселке КПЗиС (поселок Кузнечно-прессового завода имени Сталина — прим. URA.RU). Хоккеем увлекался отец, у которого и появилось желание поставить сына на коньки. Что еще известно о хоккеисте Шабанове — в материале на URA.RU.
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