Что известно о клубе «Нью-Йорк Айлендерс», который забрал у челябинского «Трактора» Шабанова

Хоккеист Шабанов из Челябинска стал игроком «Нью-Йорк Айлендерс»

03 июля 2025 в 11:18 Размер текста - 17 +

Шабанов из Челябинска уезжает в Нью-Йорк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинский хоккеист Максим Шабанов, который по итогам минувшего сезона стал лучшим снайпером Кубка Гагарина-2025, подписал годовой контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс». Чем знаменит новый клуб Шабанов и каков там уровень зарплат — в материале на URA.RU. Официальная информация «Нью-Йорк Айлендерс» подписал контракт с 24-летним Шабановым на один год, сообщается на официальном сайте клуба. Размер контракта составляет 975 тысяч долларов. Шабанов в минувшем сезоне стал самым результативным игроком «Трактора» и установил карьерные рекорды по очкам, передачам и рейтингу «плюс-минус» (+17). Команда, напомним, завоевала серебряные медали Кубка Гагарина. Что известно об «Нью-Йорк Айлендерс» Клуб представляет Столичный дивизион Восточной конференции. Базируется в Элмонте, штат Нью-Йорк. Является четырехкратным обладателем Кубка Стэнли. «Нью-Йорк Айлендерс» был основан в 1972 году. Главные успехи команды пришлись на начало 80-х годов, когда «Айлендерс» взял четыре Кубка Стэнли подряд в период с 1980 по 1983 годы. С 2021 года домашние матчи проходят на «Ю-би-эс Арене», рассчитанной на 17 тысяч зрителей. Цвета команды: синий, оранжевый, белый. Кто из российских хоккеистов играл за «Нью-Йорк Айлендерс» В числе известных советских и российских хоккеистов, игравших за «Нью-Йорк Айлендерс», Владимир Малахов из Екатеринбурга (тогда Свердловска). Малахов стал первым игроком из СССР, которого «Айлендерс» выбрали на драфте. Еще один известных советский игрок — олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис (защитник). Он был выбран под пятым номером на драфте 1992 года. За американский клуб отыграл четыре с половиной сезона из 13 сезонов своей заокеанской карьеры. Алексей Яшин отыграл за «Нью-Йорк Айлендерс» шесть сезонов с 2001 года. Был капитаном команды в 2005/06 и 2006/07 сезонах. В последнем сезоне претендовал на получение самой высокой зарплаты в НХЛ, но был травмирован — в столкновении коньком ему разрезали руку, порвали сухожилие и нерв. Клуб выплатил игроку неустойку в размере 18 миллионов долларов, чтобы не выплачивать остатки по контракту в размере 25 тысяч долларов. Олег Кваша, еще один российский бомбардир «Айлендерс», который в начале 2000-х часто играл в одной тройке с Яшиным. Кваша играл в клубе с 2000 по 2006 год. В 2006 году вернулся в Россию, а в 2008 году подписал контракт с челябинским «Трактором». Уровень зарплат в «Нью-Йорк Айлендерс» Общая сумма потолка зарплат команды — 82 413 333 доллара в год (1 584 872 доллара в неделю), сообщает американское издание Salary sport. По данным на 2025 год, вот некоторые зарплаты игроков «Нью-Йорк Айлендерс»: Мэтью Барзал — 9 150 000 долларов в год, Бо Хорват — 8 500 000 долларов в год, Андерс Ли — 8 950 000 долларов в год. Как закончил «Нью-Йорк Айлендерс» минувший сезон 2 апреля 2025 года «Нью-Йорк Айлендерс» выбыла из борьбы за выход в плей-офф впервые с сезона 2021—2022. Клуб проиграл в серии буллитов «Филадельфии Флайерз». Из 82 матчей «Айлендерс» забросил более двух шайб лишь в 48 матчах. По итогам сезона 2024/2025 клуб занял 23-е место в лиге. Кто такой Максим Шабанов Шабанов начинал кататься на коньках в хоккейной коробке в поселке КПЗиС (поселок Кузнечно-прессового завода имени Сталина — прим. URA.RU). Хоккеем увлекался отец, у которого и появилось желание поставить сына на коньки. Что еще известно о хоккеисте Шабанове — в материале на URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский хоккеист Максим Шабанов, который по итогам минувшего сезона стал лучшим снайпером Кубка Гагарина-2025, подписал годовой контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс». Чем знаменит новый клуб Шабанов и каков там уровень зарплат — в материале на URA.RU. «Нью-Йорк Айлендерс» подписал контракт с 24-летним Шабановым на один год, сообщается на официальном сайте клуба. Размер контракта составляет 975 тысяч долларов. Шабанов в минувшем сезоне стал самым результативным игроком «Трактора» и установил карьерные рекорды по очкам, передачам и рейтингу «плюс-минус» (+17). Команда, напомним, завоевала серебряные медали Кубка Гагарина. Клуб представляет Столичный дивизион Восточной конференции. Базируется в Элмонте, штат Нью-Йорк. Является четырехкратным обладателем Кубка Стэнли. «Нью-Йорк Айлендерс» был основан в 1972 году. Главные успехи команды пришлись на начало 80-х годов, когда «Айлендерс» взял четыре Кубка Стэнли подряд в период с 1980 по 1983 годы. С 2021 года домашние матчи проходят на «Ю-би-эс Арене», рассчитанной на 17 тысяч зрителей. Цвета команды: синий, оранжевый, белый. В числе известных советских и российских хоккеистов, игравших за «Нью-Йорк Айлендерс», Владимир Малахов из Екатеринбурга (тогда Свердловска). Малахов стал первым игроком из СССР, которого «Айлендерс» выбрали на драфте. Еще один известных советский игрок — олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис (защитник). Он был выбран под пятым номером на драфте 1992 года. За американский клуб отыграл четыре с половиной сезона из 13 сезонов своей заокеанской карьеры. Алексей Яшин отыграл за «Нью-Йорк Айлендерс» шесть сезонов с 2001 года. Был капитаном команды в 2005/06 и 2006/07 сезонах. В последнем сезоне претендовал на получение самой высокой зарплаты в НХЛ, но был травмирован — в столкновении коньком ему разрезали руку, порвали сухожилие и нерв. Клуб выплатил игроку неустойку в размере 18 миллионов долларов, чтобы не выплачивать остатки по контракту в размере 25 тысяч долларов. Олег Кваша, еще один российский бомбардир «Айлендерс», который в начале 2000-х часто играл в одной тройке с Яшиным. Кваша играл в клубе с 2000 по 2006 год. В 2006 году вернулся в Россию, а в 2008 году подписал контракт с челябинским «Трактором». Общая сумма потолка зарплат команды — 82 413 333 доллара в год (1 584 872 доллара в неделю), сообщает американское издание Salary sport. По данным на 2025 год, вот некоторые зарплаты игроков «Нью-Йорк Айлендерс»: Мэтью Барзал — 9 150 000 долларов в год, Бо Хорват — 8 500 000 долларов в год, Андерс Ли — 8 950 000 долларов в год. 2 апреля 2025 года «Нью-Йорк Айлендерс» выбыла из борьбы за выход в плей-офф впервые с сезона 2021—2022. Клуб проиграл в серии буллитов «Филадельфии Флайерз». Из 82 матчей «Айлендерс» забросил более двух шайб лишь в 48 матчах. По итогам сезона 2024/2025 клуб занял 23-е место в лиге. Шабанов начинал кататься на коньках в хоккейной коробке в поселке КПЗиС (поселок Кузнечно-прессового завода имени Сталина — прим. URA.RU). Хоккеем увлекался отец, у которого и появилось желание поставить сына на коньки. Что еще известно о хоккеисте Шабанове — в материале на URA.RU.