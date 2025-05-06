Серебряные чемпионы: самые удачные сезоны челябинского «Трактора» за всю историю

ХК «Трактор» вновь вышел в финал Кубка Гагарина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ХК «Трактор» поборется за Кубок Гагарина
ХК «Трактор» поборется за Кубок Гагарина Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» во второй раз в истории стал финалистом Кубка Гагарина. О том, каковы наивысшие достижения клуба за всю историю, узнало URA.RU.

«Трактор» был создан в 1947 году. Однако наивысших достижений в своей советской истории добился в 1970-е годы. В 1973 году клуб играл в финале Кубка СССР, уступив в итоге главной команде страны того времени — московскому ЦСКА. В сезоне 1976-1977 годов «Трактор» выиграл бронзовые медали чемпионата Советского Союза. В те годы за «Трактор» играл лучший нападающий за всю историю клуба Валерий Белоусов.

В 1993 и 1994 годах «Трактор» дважды становился бронзовым призером Межнациональной хоккейной лиги. Так в те годы назывался чемпионат России. После этого «Трактор» ушел из главной лиги российского хоккея, вернувшись туда лишь в 2008 году.

Успехи новейшего времени клуба связаны уже с Континентальной хоккейной лигой, образованной в 2008 году. И наивысшие на данный момент достижения так же связаны с именем Валерия Белоусова, теперь уже в качестве главного тренера команды.

В 2012 году «Трактор» под руководством Белоусова завоевал бронзовые медали кубка. В том же году клуб выиграл регулярный чемпионат, завоевав Кубок континента. В следующем году «Трактор» впервые в истории дошел до финала Кубка Гагарина. Там «черно-белые» уступили московскому «Динамо», завоевав серебряные медали. Общепризнанно, что сезон 2012-2013 годов был лучшим за всю историю челябинского клуба.

Затем клуб несколько растерял позиции, но снова подобрался к лидерам в конце 2010-х — начале 2020-х годов. «Трактор» брал бронзовые медали Кубка Гагарина в 2018, 2022 и 2024 годах.

В нынешнем сезоне «Трактор» уже смог покорить планку, достигнутой 12 лет назад — серебряные медали КХЛ. О том, сможет ли челябинский клуб побороться за золото, мы узнаем в ближайшее время. Серия с «Локомотивом» стартует в Ярославле 13 мая.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» во второй раз в истории стал финалистом Кубка Гагарина. О том, каковы наивысшие достижения клуба за всю историю, узнало URA.RU . «Трактор» был создан в 1947 году. Однако наивысших достижений в своей советской истории добился в 1970-е годы. В 1973 году клуб играл в финале Кубка СССР, уступив в итоге главной команде страны того времени — московскому ЦСКА. В сезоне 1976-1977 годов «Трактор» выиграл бронзовые медали чемпионата Советского Союза. В те годы за «Трактор» играл лучший нападающий за всю историю клуба Валерий Белоусов. В 1993 и 1994 годах «Трактор» дважды становился бронзовым призером Межнациональной хоккейной лиги. Так в те годы назывался чемпионат России. После этого «Трактор» ушел из главной лиги российского хоккея, вернувшись туда лишь в 2008 году. Успехи новейшего времени клуба связаны уже с Континентальной хоккейной лигой, образованной в 2008 году. И наивысшие на данный момент достижения так же связаны с именем Валерия Белоусова, теперь уже в качестве главного тренера команды. В 2012 году «Трактор» под руководством Белоусова завоевал бронзовые медали кубка. В том же году клуб выиграл регулярный чемпионат, завоевав Кубок континента. В следующем году «Трактор» впервые в истории дошел до финала Кубка Гагарина. Там «черно-белые» уступили московскому «Динамо», завоевав серебряные медали. Общепризнанно, что сезон 2012-2013 годов был лучшим за всю историю челябинского клуба. Затем клуб несколько растерял позиции, но снова подобрался к лидерам в конце 2010-х — начале 2020-х годов. «Трактор» брал бронзовые медали Кубка Гагарина в 2018, 2022 и 2024 годах. В нынешнем сезоне «Трактор» уже смог покорить планку, достигнутой 12 лет назад — серебряные медали КХЛ. О том, сможет ли челябинский клуб побороться за золото, мы узнаем в ближайшее время. Серия с «Локомотивом» стартует в Ярославле 13 мая.
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