Стоимость самолета «Байкал», который собирают на уральском заводе, взлетела почти в два раза

Прогнозируемая стоимость российского легкого самолета «Байкал», который собирает «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА), за два года выросла на 80% — с 178 млн до 320 млн рублей. Именно за такую сумму производитель рассчитывает продавать воздушное судно в 2026 году, сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания в Минтрансе с представителями авиакомпаний, «Ростеха», ОАК, Росавиации.
По их данным, рост стоимости связан с необходимостью ускорить запуск массового производства по требованию президента. В документации также указывается, что сейчас расходы на поддержание летной годности «Байкала» превышают первоначальные расчеты. Кроме того, производитель готовит систему послепродажного обслуживания для будущих эксплуатантов.
Ранее гендиректор УЗГА Леонид Лузгин заявлял, что цена самолета будет находиться в диапазоне от 220 до 340 млн рублей в зависимости от комплектации. «С наращиванием серийного производства стоимость будет снижаться», — уточнил Лузгин. Для сравнения, главные зарубежные аналоги российского самолета — американские Cessna Grand Caravan — стоят от 173 до 267 млн рублей по нынешнему курсу.
Разработка легкомоторного самолета «Байкал» ведется уже шесть лет, он позиционируется как замена устаревших советских Ан-2. Ранее на УЗГА сменился главный конструктор.
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