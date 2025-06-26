На уральском заводе, где собирают «Байкал», сменился главный конструктор

Александр Силин назначен новым главным конструктором легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА). Об этом сообщило одно из авиационных предприятий.
Силин является талантливым инженером из команды УЗГА, которая занимается разработкой «Байкала». «Причины кадровой перестановки неизвестны. Предыдущую должность нового главного конструктора источники не назвали», — сообщают «Ведомости».
Демина источник издания также охарактеризовал, как опытного авиаконструктора. Известно, что он занимался проектом «Байкал» с момента его запуска.
В начале июня на уральский завод приезжал Владимир Соловьев. В книге почетных гостей он оставил хвалебный отзыв о работниках предприятия.
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