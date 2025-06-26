26 июня 2025

На уральском заводе, где собирают «Байкал», сменился главный конструктор

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Поставки «Байкала» должны начаться уже в 2026 году
Поставки «Байкала» должны начаться уже в 2026 году Фото:

Александр Силин назначен новым главным конструктором легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА). Об этом сообщило одно из авиационных предприятий.

Силин является талантливым инженером из команды УЗГА, которая занимается разработкой «Байкала». «Причины кадровой перестановки неизвестны. Предыдущую должность нового главного конструктора источники не назвали», — сообщают «Ведомости».

Демина источник издания также охарактеризовал, как опытного авиаконструктора. Известно, что он занимался проектом «Байкал» с момента его запуска.  

В начале июня на уральский завод приезжал Владимир Соловьев. В книге почетных гостей он оставил хвалебный отзыв о работниках предприятия. 

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Александр Силин назначен новым главным конструктором легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА). Об этом сообщило одно из авиационных предприятий. Силин является талантливым инженером из команды УЗГА, которая занимается разработкой «Байкала». «Причины кадровой перестановки неизвестны. Предыдущую должность нового главного конструктора источники не назвали», — сообщают «Ведомости». Демина источник издания также охарактеризовал, как опытного авиаконструктора. Известно, что он занимался проектом «Байкал» с момента его запуска.   В начале июня на уральский завод приезжал Владимир Соловьев. В книге почетных гостей он оставил хвалебный отзыв о работниках предприятия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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