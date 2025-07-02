02 июля 2025

Пермская телебашня поменяет цвет в День семьи, любви и верности

Пермскую телебашню украсит праздничная подсветка 8 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Иллюминация появится 8 июля в 23:00 и продлится до 01:00 9 июля
Иллюминация появится 8 июля в 23:00 и продлится до 01:00 9 июля Фото:

В честь Дня семьи, любви и верности на телебашне в Перми будет организована специальная архитектурно-художественная подсветка. Иллюминация появится 8 июля в 23:00 и продлится до 01:00 9 июля.

«День семьи, любви и верности отмечается в память о муромском князе Петре и его супруге Февронии, живших на рубеже XII–XIII веков и почитаемых православными как покровители семейных ценностей и брака. Официальный статус праздника был закреплен указом президента Российской Федерации в 2022 году», — рассказали URA.RU в филиале РТРС «Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра». 

Цель праздника — напомнить о важности сохранения семейных традиций, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, укрепления взаимопонимания и поддержки внутри семьи. Это событие подчеркивает значимую роль семьи в формировании гармоничной личности и развитии общества. 

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В честь Дня семьи, любви и верности на телебашне в Перми будет организована специальная архитектурно-художественная подсветка. Иллюминация появится 8 июля в 23:00 и продлится до 01:00 9 июля. «День семьи, любви и верности отмечается в память о муромском князе Петре и его супруге Февронии, живших на рубеже XII–XIII веков и почитаемых православными как покровители семейных ценностей и брака. Официальный статус праздника был закреплен указом президента Российской Федерации в 2022 году», — рассказали URA.RU в филиале РТРС «Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра».  Цель праздника — напомнить о важности сохранения семейных традиций, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, укрепления взаимопонимания и поддержки внутри семьи. Это событие подчеркивает значимую роль семьи в формировании гармоничной личности и развитии общества. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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