Пермская телебашня поменяет цвет в День семьи, любви и верности

В честь Дня семьи, любви и верности на телебашне в Перми будет организована специальная архитектурно-художественная подсветка. Иллюминация появится 8 июля в 23:00 и продлится до 01:00 9 июля.
«День семьи, любви и верности отмечается в память о муромском князе Петре и его супруге Февронии, живших на рубеже XII–XIII веков и почитаемых православными как покровители семейных ценностей и брака. Официальный статус праздника был закреплен указом президента Российской Федерации в 2022 году», — рассказали URA.RU в филиале РТРС «Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра».
Цель праздника — напомнить о важности сохранения семейных традиций, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, укрепления взаимопонимания и поддержки внутри семьи. Это событие подчеркивает значимую роль семьи в формировании гармоничной личности и развитии общества.
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