02 июля 2025

Туристы стали чаще посещать платные памятники природы в Пермском крае

Более 30 тысяч туристов оплатили посещение природных парков Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Размер платы на одного посетителя составляет 150 рублей
Размер платы на одного посетителя составляет 150 рублей Фото:

За первые шесть месяцев 2025 года платные объекты парка «Пермский» посетили 30,7 тысячи человек. Этот показатель превышает аналогичные показатели 2024 года на более чем 7%. Тогда количество посетителей составляло 28,7 тысячи.

«Среди туристов наибольшим спросом пользуются маршруты к Усьвинским столбам, а также к камням Великан и Ветлан. Часто гости региона выбирают эколого-познавательные маршруты, проходящие от поселка Вишерогорск, а также от поселка Усть-Койва до Чусового. Среди водных маршрутов лидирует направление поселок Усьва — Камень Омутной. Второе место по числу посещений занимает особо охраняемый ландшафт „Полюд“, третьей по популярности стала территория „Колчимский камень“», — сообщает портал «В курсе. ру» со ссылкой на министерство природных ресурсов Пермского края. 

С февраля 2025 года перечень платных природных локаций в Пермском крае был расширен. Теперь плата взимается не только за перечисленные выше объекты, но также за посещение ландшафта «Кваркуш» и геологического памятника «Ординская пещера». Средства, получаемые от туристов, направляются на охрану и содержание особо охраняемых природных территорий региона, а также на развитие инфраструктуры и создание новых рекреационных объектов.

В настоящее время размер платы составляет 150 рублей на одного посетителя. За первое полугодие 2025 года было составлено 17 административных протоколов в отношении туристов, нарушивших установленные правила. В период майских праздников разрешения на посещение особо охраняемых природных территорий получили почти 2,4 тысячи человек, что более чем вдвое превышает показатель за май 2024 года.

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За первые шесть месяцев 2025 года платные объекты парка «Пермский» посетили 30,7 тысячи человек. Этот показатель превышает аналогичные показатели 2024 года на более чем 7%. Тогда количество посетителей составляло 28,7 тысячи. «Среди туристов наибольшим спросом пользуются маршруты к Усьвинским столбам, а также к камням Великан и Ветлан. Часто гости региона выбирают эколого-познавательные маршруты, проходящие от поселка Вишерогорск, а также от поселка Усть-Койва до Чусового. Среди водных маршрутов лидирует направление поселок Усьва — Камень Омутной. Второе место по числу посещений занимает особо охраняемый ландшафт „Полюд“, третьей по популярности стала территория „Колчимский камень“», — сообщает портал «В курсе. ру» со ссылкой на министерство природных ресурсов Пермского края.  С февраля 2025 года перечень платных природных локаций в Пермском крае был расширен. Теперь плата взимается не только за перечисленные выше объекты, но также за посещение ландшафта «Кваркуш» и геологического памятника «Ординская пещера». Средства, получаемые от туристов, направляются на охрану и содержание особо охраняемых природных территорий региона, а также на развитие инфраструктуры и создание новых рекреационных объектов. В настоящее время размер платы составляет 150 рублей на одного посетителя. За первое полугодие 2025 года было составлено 17 административных протоколов в отношении туристов, нарушивших установленные правила. В период майских праздников разрешения на посещение особо охраняемых природных территорий получили почти 2,4 тысячи человек, что более чем вдвое превышает показатель за май 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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