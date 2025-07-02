Туристы стали чаще посещать платные памятники природы в Пермском крае

За первые шесть месяцев 2025 года платные объекты парка «Пермский» посетили 30,7 тысячи человек. Этот показатель превышает аналогичные показатели 2024 года на более чем 7%. Тогда количество посетителей составляло 28,7 тысячи.
«Среди туристов наибольшим спросом пользуются маршруты к Усьвинским столбам, а также к камням Великан и Ветлан. Часто гости региона выбирают эколого-познавательные маршруты, проходящие от поселка Вишерогорск, а также от поселка Усть-Койва до Чусового. Среди водных маршрутов лидирует направление поселок Усьва — Камень Омутной. Второе место по числу посещений занимает особо охраняемый ландшафт „Полюд“, третьей по популярности стала территория „Колчимский камень“», — сообщает портал «В курсе. ру» со ссылкой на министерство природных ресурсов Пермского края.
С февраля 2025 года перечень платных природных локаций в Пермском крае был расширен. Теперь плата взимается не только за перечисленные выше объекты, но также за посещение ландшафта «Кваркуш» и геологического памятника «Ординская пещера». Средства, получаемые от туристов, направляются на охрану и содержание особо охраняемых природных территорий региона, а также на развитие инфраструктуры и создание новых рекреационных объектов.
В настоящее время размер платы составляет 150 рублей на одного посетителя. За первое полугодие 2025 года было составлено 17 административных протоколов в отношении туристов, нарушивших установленные правила. В период майских праздников разрешения на посещение особо охраняемых природных территорий получили почти 2,4 тысячи человек, что более чем вдвое превышает показатель за май 2024 года.
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