В заброшенном кафе в Приморье найден мертвым депутат

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Проводится комплекс необходимых экспертиз (архивное фото)
Проводится комплекс необходимых экспертиз (архивное фото) Фото:

В Приморском крае было найдено тело 56-летнего депутата думы Надеждинского района Степана Пайлеваняна. Проводится проверка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК.

«По факту смерти проводится проверка», — рассказали в пресс-службе URA.RU. Предварительно, по данным Mash, погибший был обнаружен за заброшенным кафе «33 коровы». В настоящее время следственные органы рассматривают версии произошедшего. Проводится комплекс необходимых экспертиз.

Источники местного telegram-канала Newsbox24.tv в силовых структурах уточнили, что накануне у депутата проводились обыски. По неподтвержденным данным, они могли быть связаны с госзакупками администрации района. 

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В Приморском крае было найдено тело 56-летнего депутата думы Надеждинского района Степана Пайлеваняна. Проводится проверка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК. «По факту смерти проводится проверка», — рассказали в пресс-службе URA.RU. Предварительно, по данным Mash, погибший был обнаружен за заброшенным кафе «33 коровы». В настоящее время следственные органы рассматривают версии произошедшего. Проводится комплекс необходимых экспертиз. Источники местного telegram-канала Newsbox24.tv в силовых структурах уточнили, что накануне у депутата проводились обыски. По неподтвержденным данным, они могли быть связаны с госзакупками администрации района. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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