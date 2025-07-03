В заброшенном кафе в Приморье найден мертвым депутат

В Приморском крае было найдено тело 56-летнего депутата думы Надеждинского района Степана Пайлеваняна. Проводится проверка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК.
«По факту смерти проводится проверка», — рассказали в пресс-службе URA.RU. Предварительно, по данным Mash, погибший был обнаружен за заброшенным кафе «33 коровы». В настоящее время следственные органы рассматривают версии произошедшего. Проводится комплекс необходимых экспертиз.
Источники местного telegram-канала Newsbox24.tv в силовых структурах уточнили, что накануне у депутата проводились обыски. По неподтвержденным данным, они могли быть связаны с госзакупками администрации района.
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