«Повторить успех не удастся»: экс-директор «Тату» оценил возвращение группы

Группа «Тату» сегодня не сможет блистать на сцене со своими главными хитами. Все дело в том, что за последние годы провокационные песни Юлии Волковой и Елены Катиной попали под запрет в нашей стране из-за введенных законов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экс-директор «Тату» Леонид Дзюник, оценивая новость о воссоединение артисток.
«Наверное, те, кто предложил им воссоединиться, рассчитывал на то, что раз Надежда Кадышева сегодня такая популярная и востребованная, может быть, и у группы "Тату" получится с теми песнями, которые они пели в начале нулевых. Но, боюсь, что сегодня их основные хиты, среди которых "Я сошла с ума" и "Покажи мне любовь" будут находиться под определенным запретом, как пропаганда нетрадиционных отношений.
Считаю, что "Тату" снова войти в ту же реку не получится. Повторить успех, который у них был с 2001 по 2008 годы, никому не удастся», — поделился мнением бывший представитель группы.
«Тату» объявили о своем возвращении спустя 14 лет. 19 июля у них состоится выступление в Ялте на курорте «Мрия». Судя по продажам билетов, на концерт группы будут допущены и несовершеннолетние дети. Какие песни будут звучать в Крыму — не уточняется.
По мнению Дзюника, если коллектив и хочет вернуться, то певицам стоит пересмотреть свой репертуар, добавив в него актуальные песни со стильным звучанием. «С их прошлыми песнями вернуться уже практически невозможно», — резюмировал Леонид.
Дуэт, созданный продюсером Иваном Шаповаловым, просуществовал с 1999 по 2011 год. Девушки запомнились своими вызывающими песнями, среди которых «Я сошла с ума» и «Нас не догонят», а также дерзкими костюмами и поведением.
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