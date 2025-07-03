Армения захотела стать членом ШОС

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Армения разделяет основные принципы организации
Армения разделяет основные принципы организации Фото:

Армения официально выразила желание стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян.

«Республика Армения выразила желание стать членом ШОС», — написала Бадалян в социальной сети Х. По ее словам, Армения разделяет основные принципы организации, включая уважение к территориальной целостности, неприменение силы и нерушимость границ.

В ШОС входят такие государства, как Россия, Китай, Индия, Казахстан, Узбекистан, Пакистан, Иран и другие. Организация играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Евразии.

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Армения официально выразила желание стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян. «Республика Армения выразила желание стать членом ШОС», — написала Бадалян в социальной сети Х. По ее словам, Армения разделяет основные принципы организации, включая уважение к территориальной целостности, неприменение силы и нерушимость границ. В ШОС входят такие государства, как Россия, Китай, Индия, Казахстан, Узбекистан, Пакистан, Иран и другие. Организация играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Евразии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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