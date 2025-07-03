Армения захотела стать членом ШОС

Армения официально выразила желание стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян.
«Республика Армения выразила желание стать членом ШОС», — написала Бадалян в социальной сети Х. По ее словам, Армения разделяет основные принципы организации, включая уважение к территориальной целостности, неприменение силы и нерушимость границ.
В ШОС входят такие государства, как Россия, Китай, Индия, Казахстан, Узбекистан, Пакистан, Иран и другие. Организация играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Евразии.
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