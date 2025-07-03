Штурмовики ВСУ пропали без вести в Сумской области: карта СВО на 3 июля

Штурмовая рота 425-ого полка ВСУ пропала без вести в Сумской области. Территория контроля Российских войск в ДНР увеличилась. Также ВС РФ продолжают наступать в том направлении.
Группировка войск «Днепр» в Запорожском направлении уничтожила миномет ВСУ с помощью артиллерийского удара. Много где ведутся ожесточенные бои. О ходе сражений на фронте СВО — в материале URA.RU.
Сумское направление
Штурмовая рота 425-ого полка вооруженных сил Украины пропала без вести в Сумской области. Об этом сообщили родственники пропавших солдат.
«Родные и близкие солдат ВСУ сообщают, что на Сумском направлении практически в полном составе пропала без вести вторая штурмовая рота подразделения», — об этом рассказал собеседник ТАСС. Сообщается, что связь с бойцами внезапно оборвалась и их местонахождение неизвестно.
ДНР
За минувшие сутки ВСУ совершили 18 атак по различным населенным пунктам ДНР, выпустив 36 боеприпасов. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
Вооруженные силы Украины покинули село Дачное в Днепропетровской области. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По данным Минобороны, ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Разино.
Также в ДНР комплекс «Стрела-10» группировки «Центр», с помощью своих расчетов организовали воздушное прикрытие подразделений на красноармейском направлении спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.
Южнодонецкое направление
Солдаты группировки войск «Восток» ударили по противнику с помощью артиллерии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Артиллеристы 35-й общевойсковой армии группировки войск „Восток“ нанесли удар из реактивных систем залпового огня „Град“ по позициям противника. В результате выполнения боевой задачи уничтожено до 20 боевиков, а также нарушена система огневого контроля противника», — написано в сообщении.
Запорожское направление
Группировка войск «Днепр» уничтожила миномет ВСУ на ореховском направлении с помощью артиллерийского удара. Об этом сообщило Минобороны.
«Расчет артиллерийского орудия Д-30 гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск „Днепр“ благодаря слаженным действиям и эффективному взаимодействию с подразделением БПЛА уничтожил замаскированный минометный расчет ВСУ», — написано в сообщении.
Также расширилась зона контроля войск РФ в Каменском. А также начались бои в районе Малой Токмачки и в Щербаках.
Харьковское направление
Украинские военные начали минировать Купянск Харьковской области. На мине подорвался пожилой мужчина. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Следует отметить, что в населенном пункте еще присутствуют мирные жители и минирование местности для них представляет большую опасность. Уже зафиксирован смертельный случай», — рассказал Марочко со ссылкой на свои источники.
Также эксперт поделился информацией о том, что в Харьковском направлении, в Богуславке, ВСУ усилили войска новым подразделением. По его словам, ночью 1 июля в Богуславку прибыло подразделение украинских боевиков численностью до 30 человек.
Минобороны 3 июня сообщили об освобождении села Меловое. В районах населенных пунктов Охримовка, Волчанские Хутора и Волчанск Харьковской области были нанесены удары по подразделениям мотопехотной бригады Украины, а также по формированиям территориальной обороны.
Херсонское направление
Артиллеристы ВС РФ поразили здание у Днепра, где бойцы ВСУ сушили одежду после вылазок на острова. Об этом сообщил командир батальона 61-й бригады с позывным Волга. Также группировка войск «Днепр» чаще фиксирует женские голоса во время перехватов переговоров украинских подразделений.
Часовоярское направление
Бои идут в южном микрорайоне. Войска ВС РФ продолжают выбивать противников с позиций в городе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.