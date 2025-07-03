Штурмовики ВСУ пропали без вести в Сумской области: карта СВО на 3 июля

Штурмовая рота ВСУ пропала без вести в Сумской области
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Солдаты ВСУ покинули село Дачное в ДНР
Солдаты ВСУ покинули село Дачное в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Штурмовая рота 425-ого полка ВСУ пропала без вести в Сумской области. Территория контроля Российских войск в ДНР увеличилась. Также ВС РФ продолжают наступать в том направлении.

Группировка войск «Днепр» в Запорожском направлении уничтожила миномет ВСУ с помощью артиллерийского удара. Много где ведутся ожесточенные бои. О ходе сражений на фронте СВО — в материале URA.RU.

Условные обозначения карты
Условные обозначения карты
Фото:

Сумское направление

Штурмовая рота 425-ого полка вооруженных сил Украины пропала без вести в Сумской области. Об этом сообщили родственники пропавших солдат.

«Родные и близкие солдат ВСУ сообщают, что на Сумском направлении практически в полном составе пропала без вести вторая штурмовая рота подразделения», — об этом рассказал собеседник ТАСС. Сообщается, что связь с бойцами внезапно оборвалась и их местонахождение неизвестно.

ДНР

За минувшие сутки ВСУ совершили 18 атак по различным населенным пунктам ДНР, выпустив 36 боеприпасов. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Вооруженные силы Украины покинули село Дачное в Днепропетровской области. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По данным Минобороны, ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Разино. 

Также в ДНР комплекс «Стрела-10» группировки «Центр», с помощью своих расчетов организовали воздушное прикрытие подразделений на красноармейском направлении спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

Южнодонецкое направление

Солдаты группировки войск «Восток» ударили по противнику с помощью артиллерии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Артиллеристы 35-й общевойсковой армии группировки войск „Восток“ нанесли удар из реактивных систем залпового огня „Град“ по позициям противника. В результате выполнения боевой задачи уничтожено до 20 боевиков, а также нарушена система огневого контроля противника», — написано в сообщении. 

Запорожское направление

Группировка войск «Днепр» уничтожила миномет ВСУ на ореховском направлении с помощью артиллерийского удара. Об этом сообщило Минобороны.

«Расчет артиллерийского орудия Д-30 гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск „Днепр“ благодаря слаженным действиям и эффективному взаимодействию с подразделением БПЛА уничтожил замаскированный минометный расчет ВСУ», — написано в сообщении.

Также расширилась зона контроля войск РФ в Каменском. А также начались бои в районе Малой Токмачки и в Щербаках.

Харьковское направление

Украинские военные начали минировать Купянск Харьковской области. На мине подорвался пожилой мужчина. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Следует отметить, что в населенном пункте еще присутствуют мирные жители и минирование местности для них представляет большую опасность. Уже зафиксирован смертельный случай», — рассказал Марочко со ссылкой на свои источники.

Также эксперт поделился информацией о том, что в Харьковском направлении, в Богуславке, ВСУ усилили войска новым подразделением. По его словам, ночью 1 июля в Богуславку прибыло подразделение украинских боевиков численностью до 30 человек.

Минобороны 3 июня сообщили об освобождении села Меловое. В районах населенных пунктов Охримовка, Волчанские Хутора и Волчанск Харьковской области были нанесены удары по подразделениям мотопехотной бригады Украины, а также по формированиям территориальной обороны.

Херсонское направление

Артиллеристы ВС РФ поразили здание у Днепра, где бойцы ВСУ сушили одежду после вылазок на острова. Об этом сообщил командир батальона 61-й бригады с позывным Волга. Также группировка войск «Днепр» чаще фиксирует женские голоса во время перехватов переговоров украинских подразделений.

Часовоярское направление

Бои идут в южном микрорайоне. Войска ВС РФ продолжают выбивать противников с позиций в городе.

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Штурмовая рота 425-ого полка ВСУ пропала без вести в Сумской области. Территория контроля Российских войск в ДНР увеличилась. Также ВС РФ продолжают наступать в том направлении. Группировка войск «Днепр» в Запорожском направлении уничтожила миномет ВСУ с помощью артиллерийского удара. Много где ведутся ожесточенные бои. О ходе сражений на фронте СВО — в материале URA.RU. Сумское направление Штурмовая рота 425-ого полка вооруженных сил Украины пропала без вести в Сумской области. Об этом сообщили родственники пропавших солдат. «Родные и близкие солдат ВСУ сообщают, что на Сумском направлении практически в полном составе пропала без вести вторая штурмовая рота подразделения», — об этом рассказал собеседник ТАСС. Сообщается, что связь с бойцами внезапно оборвалась и их местонахождение неизвестно. ДНР За минувшие сутки ВСУ совершили 18 атак по различным населенным пунктам ДНР, выпустив 36 боеприпасов. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Вооруженные силы Украины покинули село Дачное в Днепропетровской области. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По данным Минобороны, ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Разино.  Также в ДНР комплекс «Стрела-10» группировки «Центр», с помощью своих расчетов организовали воздушное прикрытие подразделений на красноармейском направлении спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России. Южнодонецкое направление Солдаты группировки войск «Восток» ударили по противнику с помощью артиллерии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Артиллеристы 35-й общевойсковой армии группировки войск „Восток“ нанесли удар из реактивных систем залпового огня „Град“ по позициям противника. В результате выполнения боевой задачи уничтожено до 20 боевиков, а также нарушена система огневого контроля противника», — написано в сообщении.  Запорожское направление Группировка войск «Днепр» уничтожила миномет ВСУ на ореховском направлении с помощью артиллерийского удара. Об этом сообщило Минобороны. «Расчет артиллерийского орудия Д-30 гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск „Днепр“ благодаря слаженным действиям и эффективному взаимодействию с подразделением БПЛА уничтожил замаскированный минометный расчет ВСУ», — написано в сообщении. Также расширилась зона контроля войск РФ в Каменском. А также начались бои в районе Малой Токмачки и в Щербаках. Харьковское направление Украинские военные начали минировать Купянск Харьковской области. На мине подорвался пожилой мужчина. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. «Следует отметить, что в населенном пункте еще присутствуют мирные жители и минирование местности для них представляет большую опасность. Уже зафиксирован смертельный случай», — рассказал Марочко со ссылкой на свои источники. Также эксперт поделился информацией о том, что в Харьковском направлении, в Богуславке, ВСУ усилили войска новым подразделением. По его словам, ночью 1 июля в Богуславку прибыло подразделение украинских боевиков численностью до 30 человек. Минобороны 3 июня сообщили об освобождении села Меловое. В районах населенных пунктов Охримовка, Волчанские Хутора и Волчанск Харьковской области были нанесены удары по подразделениям мотопехотной бригады Украины, а также по формированиям территориальной обороны. Херсонское направление Артиллеристы ВС РФ поразили здание у Днепра, где бойцы ВСУ сушили одежду после вылазок на острова. Об этом сообщил командир батальона 61-й бригады с позывным Волга. Также группировка войск «Днепр» чаще фиксирует женские голоса во время перехватов переговоров украинских подразделений. Часовоярское направление Бои идут в южном микрорайоне. Войска ВС РФ продолжают выбивать противников с позиций в городе.
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