Ресурсы, на которые США рассчитывали после заключения сделки с Украиной, оказались под контролем России. Об этом сообщает The National Interest.
«По иронии судьбы, одним из немногих месторождений полезных ископаемых на Украине, которое не находилось под контролем России, были литиевые рудники к востоку от украинского села Шевченко в Донецкой области, на границе с Днепропетровской областью Украины», — пишет The National Interest. После активных действий российских войск в конце июня 2025 года село Шевченко перешло под контроль России.
В мае 2025 года между Вашингтоном и Киевом было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере разработки природных ресурсов. Согласно заявлению украинского вице-премьера Юлии Свириденко, все ресурсы на территории Украины должны были остаться под контролем Киева. Однако реальная ситуация на местах показала, что значительная часть ключевых месторождений уже находится в зоне, контролируемой Россией.
Эксперты отмечают, что около 40% запасов металлов Украины, включая редкоземельные элементы, сегодня контролируются Россией. Большинство промышленных рудников расположены в зонах активных боевых действий. Остановка работы единственной шахты по добыче коксующегося угля еще больше осложнила доступ Украины к собственным ресурсам.
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что соглашение о разработке редкоземельных ресурсов может привести к превращению Украины в полуколонию Запада. Высокая зависимость от военной и финансовой поддержки США создает риски для украинского суверенитета и самостоятельности в вопросах распоряжения природными богатствами.
Вопрос использования украинских полезных ископаемых обострился после заявлений сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) летом 2024 года. Он оценил ресурсы страны в 10-12 триллионов долларов и призвал Запад к активному участию в их освоении. Переговоры между Киевом и Вашингтоном шли с января 2025 года, однако встреча Зеленского с Трампом в марте завершилась скандалом, что отложило подписание финального соглашения.
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