В Калининграде отменен концерт азербайджанского певца Эмина, который должен был пройти 6 июля 2025 года в театре эстрады «Янтарь-холл». Об этом сообщили организаторы.
«Сообщаем вам о переносе концерта Эмина, запланированного на 6 июля 2025 года», — говорится в telegram-канале «Янтарь-холла». Концерт Эмина перенесен на год — новое выступление состоится 5 июля 2026 года. Организаторы сообщили, что перенос мероприятия связан с причинами, не зависящими от площадки.
Все ранее приобретенные билеты будут действительны на новую дату. Организаторы также предоставили возможность возврата билетов для тех, кто не сможет посетить концерт в 2026 году. Вернуть билеты можно в тех же местах, где они были приобретены.
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