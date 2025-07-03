В Калининграде отменили концерт азербайджанского певца Эмина

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Концерт Эмина перенесен на год
Концерт Эмина перенесен на год Фото:

В Калининграде отменен концерт азербайджанского певца Эмина, который должен был пройти 6 июля 2025 года в театре эстрады «Янтарь-холл». Об этом сообщили организаторы.

«Сообщаем вам о переносе концерта Эмина, запланированного на 6 июля 2025 года», — говорится в telegram-канале «Янтарь-холла». Концерт Эмина перенесен на год — новое выступление состоится 5 июля 2026 года. Организаторы сообщили, что перенос мероприятия связан с причинами, не зависящими от площадки.

Все ранее приобретенные билеты будут действительны на новую дату. Организаторы также предоставили возможность возврата билетов для тех, кто не сможет посетить концерт в 2026 году. Вернуть билеты можно в тех же местах, где они были приобретены.

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В Калининграде отменен концерт азербайджанского певца Эмина, который должен был пройти 6 июля 2025 года в театре эстрады «Янтарь-холл». Об этом сообщили организаторы. «Сообщаем вам о переносе концерта Эмина, запланированного на 6 июля 2025 года», — говорится в telegram-канале «Янтарь-холла». Концерт Эмина перенесен на год — новое выступление состоится 5 июля 2026 года. Организаторы сообщили, что перенос мероприятия связан с причинами, не зависящими от площадки. Все ранее приобретенные билеты будут действительны на новую дату. Организаторы также предоставили возможность возврата билетов для тех, кто не сможет посетить концерт в 2026 году. Вернуть билеты можно в тех же местах, где они были приобретены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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