Уехавшая из России Елена Исинбаева погасила долг в 1,5 млн

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Счета Исинбаевой были разблокированы
Счета Исинбаевой были разблокированы Фото:

Покинувшая Россию двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева полностью выплатила задолженность перед ФНС в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщило издание «Постньюс».

«Исинбаева полностью погасила долги перед налоговой», — написало издание. Там отметили, что спортсменка полностью погасила задолженность в размере 1,5 миллиона рублей, которая оставалась за ней еще неделю назад. В связи с этим были разблокированы счета Исинбаевой, а все исполнительные производства в ее отношении были прекращены.

ФНС 28 июня заблокировала счета Исинбаевой из-за задолженности по налогам. После переезда в Испанию она перестала оплачивать коммунальные услуги, что привело к накоплению долга свыше 400 тысяч рублей, передает «360.ru».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Покинувшая Россию двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева полностью выплатила задолженность перед ФНС в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщило издание «Постньюс». «Исинбаева полностью погасила долги перед налоговой», — написало издание. Там отметили, что спортсменка полностью погасила задолженность в размере 1,5 миллиона рублей, которая оставалась за ней еще неделю назад. В связи с этим были разблокированы счета Исинбаевой, а все исполнительные производства в ее отношении были прекращены. ФНС 28 июня заблокировала счета Исинбаевой из-за задолженности по налогам. После переезда в Испанию она перестала оплачивать коммунальные услуги, что привело к накоплению долга свыше 400 тысяч рублей, передает «360.ru».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...