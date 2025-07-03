Уехавшая из России Елена Исинбаева погасила долг в 1,5 млн

Покинувшая Россию двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева полностью выплатила задолженность перед ФНС в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщило издание «Постньюс».
«Исинбаева полностью погасила долги перед налоговой», — написало издание. Там отметили, что спортсменка полностью погасила задолженность в размере 1,5 миллиона рублей, которая оставалась за ней еще неделю назад. В связи с этим были разблокированы счета Исинбаевой, а все исполнительные производства в ее отношении были прекращены.
ФНС 28 июня заблокировала счета Исинбаевой из-за задолженности по налогам. После переезда в Испанию она перестала оплачивать коммунальные услуги, что привело к накоплению долга свыше 400 тысяч рублей, передает «360.ru».
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