Как правильно подкармливать сливу: советы для садоводов

Слива — одна из самых популярных плодовых культур на дачах россиян. Однако урожайность зависит от правильно выбранных сортов, а также своевременного ухода за растением. Сливу важно правильно подкармливать и поливать, вовремя обрабатывать от вредителей. Подробнее о том, как ухаживать за сливой — в материале URA.RU.
Где в России растят сливу
Слива — теплолюбивое растение, но его выращивают в разных регионах России, сообщили в Россельхознадзоре. Для Сибири, к примеру, подходят такие зимостойкие сорта, как «Уссурийская слива» или слива «Американская» и «Канадская». Для Урала подходят сорта «Жемчужина Урала», «Уральский чернослив», «Уральская красная».
Отмечается, что это самобесплодные сорта сливы, то есть практически не плодоносят без пыльцы соседних деревьев и участия пчел. Поэтому лучше выращивать сразу несколько сортов. Для Подмосковья подходят морозоустойчивые сорта: «Заречная ранняя», «Медовая желтая».
По данным ведомства, время посадки сливовых деревьев зависит от региона. В центральных областях оптимальным периодом считается конец апреля — начало мая, в северных районах работы рекомендуется высаживать после 15–20 мая, а в южных регионах — в конце марта. Главным условием для успешной посадки является прогрев почвы минимум до +13 градусов и температура воздуха +18 градусов. Плодоношений сливы начинается через 3-5 лет.
Какие питательные вещества нужны сливе
Азот важен для активного роста плодов сливы. Если этого элемента не хватает, то листья мельчают, утрачивают цвет, а молодые побеги замедляют рост. При этом его избыток приводит к позднему созреванию плодов из активного роста листьев. Основным источником азота служит мочевина, которая содержит более 45% чистого азота.
При помощи калия формируются плоды сливы. Также калий отвечает за естественный иммунитет дерева к стрессам и болезням. При нехватке этого элемента листья приобретают коричневый цвет и засыхают. Оптимальный источник калия — сульфат калия, содержащий 48% окиси калия. Фосфор помогает в созревании плодов и улучшает их вкусовые качества, делая более сладкими. Источником фосфора служит древесная зола, которая также богата другими микроэлементами.
Как подкармливать сливу
Сливу нужно подкармливать в течение сезона несколько раз, сообщили в Россельхознадзоре. В апреле после схода снега можно подкормить растение раствором мочевины (2 ст. ложки на 10 л воды под одно растение). Во второй половине мая сливам дают кальциевую подкормку, которая состоит из раствора хлористого кальция и порошка из мела или растолченной яичной скорлупы. «Кальций необходим сливе для формирования косточки внутри плода. Если его не будет хватать, растение сбросит все завязи», — говорится на сайте ведомства.
В начале июля нужно подкормить растения раствором навозной жижи в концентрации с водой 1:10. В раствор также добавляют три столовые ложки сернокислого калия и литровой банки древесной золы.
Как избежать ошибки при выращивании сливы: обрезка, мульчирование
Дренаж и мульчирование
Чтобы получить богатый урожай и сохранить растения специалисты Россельхознадзора рекомендуют выбирать для размещения сливы солнечные участки. По данным ведомства, это обезопасит растение от застоя холодного воздуха зимой, а летом — от туманов, которые приводят к развитию грибковых болезней. Также важно устанавливать дренаж. Это система, которая отводит влагу с участка, где планируется посадка дерева.
«Сливы боятся засухи, но в тоже время, не переносит застоя влаги. Поэтому при размещении на постоянное место произрастания, не забудьте про хороший дренаж», — говорится на сайте ведомства.
Также рекомендуется ежегодно проводить раз в два месяца мульчирование почвы и вовремя проводить обрезку деревьев.
Обрезка деревьев
Обрезку сливы специалисты рекомендуют начинать со второго года после высадки растения. «Следует укоротить основной ствол, оставив его на высоте 2–2,5 метра, поскольку более высокое дерево будет сложнее обслуживать. После такой процедуры активизируется рост боковых побегов», — говорится на сайте ведомства.
На третий год можно приступать к формированию кроны. В дальнейшем каждую весну рекомендуется выполнять только санитарную обрезку: удалять старые, поврежденные, подмерзшие или направленные внутрь кроны ветви.
Борьба с болезнью: оспа и тля
Самым опасным заболевание для сливы является шарка (оспа). Вирус поражает листья и плоды. Обычно болезнь обнаруживается на плодах в июле в виде темно-зеленых пятен в форме полос и колец. «Мякоть больных плодов уплотняется, приобретает красноватую окраску. Плоды приобретают уродливую форму, созревают на 20-30 дней раньше срока и осыпаются», — уточняют в ведомстве.
Оспа передается через тлю, которая активна с апреля по июль. При появлении тли деревья опрыскивают биоинсектицидами каждые 10–14 дней. Если тли слишком много, подключают химические препараты. Шарка сливы не подлежит лечению и зараженные растения выкорчевывают и сжигают.
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