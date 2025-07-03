Как подкармливать черешню летом: правила богатого урожая

Черешня — теплолюбивое растение, однако выращивать его можно во многих регионах России. Большой урожай можно получить, если правильно выбрать сорта и подкармливать дерево. Рассказываем о том, какие питательные вещества нужны черешне и когда ее удобрять.
Где в России растят черешню
Черешню выращивают в разных регионах России. Эта культура южная, но благодаря селекционерам, ее можно выращивать и в более северных широтах. По данным Россельхознадзора, в Краснодарском крае, Крыму и Ставропольском крае черешня выращивается повсеместно. Также ее сажают и в Центральном регионе, используя, например, такие морозостойкие сорта, как «Ревна», «Фатеж», «Ипуть». Черешню растят в Сибири и на Урале. Для этих регионов с холодным климатом выведены специальные сорта, в том числе «Теремошка», «Аннушка», «Одринка».
«Растет черешня хорошо на легких почвах, пригодны для нее и тяжелые почвы с хорошей структурой, проницаемые для влаги и воздуха. Культура плохо переносит переувлажнение, засоление и плотные малоструктурные глинистые почвы», — отмечают в ведомстве. В среднем черешня начинает давать плоды на 5-7 год после посадки, сообщили в ведомстве. Пик сбора урожая черешни приходится на июнь, поздние сорта созревают в июле.
Какие питательные вещества нужны черешне
Азот важен для роста листвы черешни и помогает дереву производить хлорофилл, необходимый для фотосинтеза. Поэтому недостаток этого элемента может привести к замедлению роста растения. При этом из избыток азота делает деревья более уязвимыми к заболеваниям и к поражению вредителями. Фосфор играет ключевую роль в формировании корневой системы и цветков, благодаря чему дерево быстрее поглощает влагу и элементы питания.
Калий повышает устойчивость черешни к заболеваниям и увеличивает шансы дерева на выживание при резких изменениях погоды. Магний играет ключевую роль в составе хлорофилла — зеленого пигмента, обеспечивающего процесс фотосинтеза в листьях. Железо необходимо для синтеза хлорофилла и поддержания нормального состояния дерева в целом. Марганец участвует в обмене азота, а также способствует выработке ряда ферментов.
Чем и когда подкармливать черешню летом
Для молодых деревьев достаточно одной подкормки в год. После схода весеннего снега можно удобрять растение любым комплексным удобрением. С момента вступления в плодоношение деревья подкармливают несколько раз в году. В конце марта — в начале апреля вносят такие азотные удобрения, как мочевина, аммиачная селитра. В начале мая вносится подкормка мочевины и раствор коровяка с добавлением золы.
«Летом черешня нуждается в азотных удобрениях для поддержания роста и формирования урожая. Для черешни используют мочевину или органику (навозную жижу)», — уточнили в ведомстве. Через месяц после азотной подкормки проводят подкормку калием или фосфором, чтобы поддержать развитие плодов и повысить их качество.
Не рекомендуется летом удобрять черешню свежим навозом, так как можно сжечь корни, а также хлористые удобрения. Также важно перед внесением подкормки полить почву водой, чтобы не сжечь корни.
Как еще ухаживать за черешней: обрезка, борьба с вредителями
В период обрезки деревьев специалисты Россельхознадзора рекомендуют удалять побеги, пораженные заболеваниями. «Места срезов следует обработать садовым варом. В случае его отсутствия допускается применение масляной краски на натуральной олифе, парафина, воска либо глины, разведенной до состояния густой сметаны», — отмечают на сайте ведомства. Также допустимо использование промышленных средств, аналогичных садовому вару, таких как «РанНет», «Август», «Живица» и других.
Также можно подлечивать все образовавшиеся раны. Их счищают до здоровой древесины с захватом 1-1,5 см, дезинфицируют 1% раствором медного купороса и замазывают садовым варом. Против монилиального ожога опрыскивают 3% раствором бордоской смеси. При влажной холодной погоде необходимо провести еще 1-2 обработки против монилиального ожога.
Как бороться с вишневой мухой
Один из самых опасных вредителей для черешни — вишневая муха. Муха начинает откладывать яйца на созревающие плоды черешни и уже через неделю личинки проникают внутрь плода и питаются мякотью. В итоге поврежденные плоды быстро загнивают. Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют провести перекопку почвы вокруг дерева с помощью граблей. В результате перекопки основная часть личиной погибает.
Использование цветовых ловушек позволяет определить появление вишневой мухи. Поверхность ловушек покрыта тонким слоем невысыхающего клея, на который прилипают мухи. Их размещают с разных сторон дерева в зависимости от его размера от 4 до 6 штук на дерево», — сообщили в Россельхознадзоре.
Также специалисты сообщили, что через 10 дней после появления первых мух нужно проводить обработку дерева инсектицидами. «В рабочий раствор добавляют фунгициды против коккомикоза и дырчатой пятнистости. Через 10-14 дней обработку повторяют, соблюдая регламенты применения, указанные на упаковке препаратов», — говорится на сайте ведомства.
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