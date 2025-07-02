02 июля 2025

В ХМАО врач скорой на расстоянии спасла утонувшего подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Фельдшер оказывала первую помощь подростку, пока бригада скорой была в пути
Фельдшер оказывала первую помощь подростку, пока бригада скорой была в пути Фото:

Фельдшер скорой помощи Сургута помогла спасти жизнь подростка, утонувшего и пробывшего под водой пять минут. Врач координировала действия по телефону, пока бригада была в пути. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава депздрава ХМАО Роман Паськов.

«Звонок приняла фельдшер Светлана Катаева. В критические минуты она не только оформила вызов и направила на место реанимационную бригаду, но и по телефону начала оказывать первую помощь. Дистанционно, голосом. Руками действовали находившиеся рядом люди», — говорится в сообщении.

Оказывать первую помощь подростку продолжили подоспевшие врачи-реаниматологи. Они доставили девочку в стационар. Жизнь пациентки спасена.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске трое детей 10-11 лет без сопровождения взрослых пошли купаться на протоке Юганская Обь, двое из них начали тонуть. Очевидец попытался помочь несовершеннолетним, но одного мальчика спасти не удалось.

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Фельдшер скорой помощи Сургута помогла спасти жизнь подростка, утонувшего и пробывшего под водой пять минут. Врач координировала действия по телефону, пока бригада была в пути. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава депздрава ХМАО Роман Паськов. «Звонок приняла фельдшер Светлана Катаева. В критические минуты она не только оформила вызов и направила на место реанимационную бригаду, но и по телефону начала оказывать первую помощь. Дистанционно, голосом. Руками действовали находившиеся рядом люди», — говорится в сообщении. Оказывать первую помощь подростку продолжили подоспевшие врачи-реаниматологи. Они доставили девочку в стационар. Жизнь пациентки спасена. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске трое детей 10-11 лет без сопровождения взрослых пошли купаться на протоке Юганская Обь, двое из них начали тонуть. Очевидец попытался помочь несовершеннолетним, но одного мальчика спасти не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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