В ХМАО врач скорой на расстоянии спасла утонувшего подростка

Фельдшер скорой помощи Сургута помогла спасти жизнь подростка, утонувшего и пробывшего под водой пять минут. Врач координировала действия по телефону, пока бригада была в пути. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава депздрава ХМАО Роман Паськов.
«Звонок приняла фельдшер Светлана Катаева. В критические минуты она не только оформила вызов и направила на место реанимационную бригаду, но и по телефону начала оказывать первую помощь. Дистанционно, голосом. Руками действовали находившиеся рядом люди», — говорится в сообщении.
Оказывать первую помощь подростку продолжили подоспевшие врачи-реаниматологи. Они доставили девочку в стационар. Жизнь пациентки спасена.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске трое детей 10-11 лет без сопровождения взрослых пошли купаться на протоке Юганская Обь, двое из них начали тонуть. Очевидец попытался помочь несовершеннолетним, но одного мальчика спасти не удалось.
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