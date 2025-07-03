Британскому премьеру прочат отставку в ближайшее время

Sky News: Стармера предупредили об отставке в течение нескольких месяцев
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Возможная отставка Стармера связана с неэффективной работой правительства
Возможная отставка Стармера связана с неэффективной работой правительства Фото:

Премьер-министра Великобритании Кира Стармера предупредили о риске возможной отставки в ближайшие месяцы. Об этом сообщил телеканал Sky News. 

«Я слышу от министров в правительстве, что Стармеру, возможно, придется уйти в отставку через несколько месяцев», — передал телеканал, ссылаясь на заместителя политического редактора Sky News Сэма Коутса. Об этом же говорят два влиятельных члена парламента от лейбористов. 

В кругах Лейбористской партии наблюдается крайне высокий уровень недовольства и разочарования в работе правительства. Неудачные итоги выборов, которые пройдут в мае следующего года в Уэльсе, Шотландии и Лондоне, могут поставить под угрозу дальнейшее пребывание партии у власти, заключил телеканал. 

Стармер занимает пост премьер-министра Великобритании с 2024 года. В 2020 году он был избран лидером Лейбористской партии. На выборах 4 июля 2024 года лейбористы получили 33,8% голосов и 411 из 650 мест в парламенте, воспользовавшись провалом консерваторов.

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Премьер-министра Великобритании Кира Стармера предупредили о риске возможной отставки в ближайшие месяцы. Об этом сообщил телеканал Sky News.  «Я слышу от министров в правительстве, что Стармеру, возможно, придется уйти в отставку через несколько месяцев», — передал телеканал, ссылаясь на заместителя политического редактора Sky News Сэма Коутса. Об этом же говорят два влиятельных члена парламента от лейбористов.  В кругах Лейбористской партии наблюдается крайне высокий уровень недовольства и разочарования в работе правительства. Неудачные итоги выборов, которые пройдут в мае следующего года в Уэльсе, Шотландии и Лондоне, могут поставить под угрозу дальнейшее пребывание партии у власти, заключил телеканал.  Стармер занимает пост премьер-министра Великобритании с 2024 года. В 2020 году он был избран лидером Лейбористской партии. На выборах 4 июля 2024 года лейбористы получили 33,8% голосов и 411 из 650 мест в парламенте, воспользовавшись провалом консерваторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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