Путин ответил на вопрос Трампа о прекращении боевых действий

Ушаков: Россия продолжит добиваться своих целей на СВО
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Россия не отступит от своих целей на СВО, процитировал слова Путина Ушаков
Россия не отступит от своих целей на СВО, процитировал слова Путина Ушаков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский глава Владимир Путин в ответ на слова американского коллеги Дональда Трампа о немедленном завершении конфликта на Украине сообщил, что Москва ищет дипломатические пути его решения и готова снова вступить в диалог с Киевом. Однако поставленных на фронте целей РФ добьется, отметил помощник президента Юрий Ушаков

«Трамп ставил вопрос о скорейшем прекращении боевых действий. Путин отметил, что Россия продолжает искать политическое переговорное решение конфликта. <...> РФ будет добиваться поставленных [в конфликте] целей», — рассказал Ушаков в ходе брифинга по заявлениям лидера РФ. Информацию передает корреспондент агентства. 

Путин также подчеркнул, что Россия намерена устранить все коренные причины, приведшие к нынешней эскалации. От намеченных целей Москва отступать не собирается. 

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Российский глава Владимир Путин в ответ на слова американского коллеги Дональда Трампа о немедленном завершении конфликта на Украине сообщил, что Москва ищет дипломатические пути его решения и готова снова вступить в диалог с Киевом. Однако поставленных на фронте целей РФ добьется, отметил помощник президента Юрий Ушаков.  «Трамп ставил вопрос о скорейшем прекращении боевых действий. Путин отметил, что Россия продолжает искать политическое переговорное решение конфликта. <...> РФ будет добиваться поставленных [в конфликте] целей», — рассказал Ушаков в ходе брифинга по заявлениям лидера РФ. Информацию передает корреспондент агентства.  Путин также подчеркнул, что Россия намерена устранить все коренные причины, приведшие к нынешней эскалации. От намеченных целей Москва отступать не собирается. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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