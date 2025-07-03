Путин ответил на вопрос Трампа о прекращении боевых действий

Российский глава Владимир Путин в ответ на слова американского коллеги Дональда Трампа о немедленном завершении конфликта на Украине сообщил, что Москва ищет дипломатические пути его решения и готова снова вступить в диалог с Киевом. Однако поставленных на фронте целей РФ добьется, отметил помощник президента Юрий Ушаков.
«Трамп ставил вопрос о скорейшем прекращении боевых действий. Путин отметил, что Россия продолжает искать политическое переговорное решение конфликта. <...> РФ будет добиваться поставленных [в конфликте] целей», — рассказал Ушаков в ходе брифинга по заявлениям лидера РФ. Информацию передает корреспондент агентства.
Путин также подчеркнул, что Россия намерена устранить все коренные причины, приведшие к нынешней эскалации. От намеченных целей Москва отступать не собирается.
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