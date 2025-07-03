ЦБ предложил ограничить работу карт Visa и Mastercard

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Ограничение работы Visa и Mastercard предложено в рамках создания единой системы учета платежных карт
Ограничение работы Visa и Mastercard предложено в рамках создания единой системы учета платежных карт Фото:

Банк России предложил ввести ограничения на срок действия платежных карт, выпущенных системами, которые не входят в специальный реестр регулятора. Сейчас в числе таких систем числятся, в частности, Visa и Mastercard. Инициатива предложена в рамках создания единой системы учета платежных карт, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Регулятор продолжает взаимодействовать с профильными ведомствами по вопросу создания единой базы учета. По словам Бакиной, целью инициативы является контроль за количеством карт, находящихся в распоряжении одного физического лица. При этом точные параметры лимита пока не определены. 

«Знаете, мы проводим оценку, и если среднее по стране количество карт на человека в одном банке, у нас есть эта информация. Но поскольку на сегодняшний день единая база отсутствует, то посчитать на данных эту величину — пока задача непростая. <...> Я могу сказать, что в среднем, даже без ограничений, у, наверное, 85% граждан нашей страны количество карт не превышает четырех-пяти в одном банке. <...> Поэтому, когда мы будем принимать и давать рекомендации по ограничению, наверное, мы будем на эти цифры опираться», — заявила Бакина в кулуарах Финансового конгресса. Ее слова передает «Интерфакс». 

При установлении лимита на общее количество банковских карт возможны различные варианты: вместо фиксирования двух отдельных показателей можно определить одну общую величину, а россиянин сам решит, использовать ее в одном или нескольких кредитных организациях. Однако, учитывая весомое влияние подобных изменений на население, сейчас обсуждается, каким именно будет этот механизм, отметила Алла Бакина. 

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Банк России предложил ввести ограничения на срок действия платежных карт, выпущенных системами, которые не входят в специальный реестр регулятора. Сейчас в числе таких систем числятся, в частности, Visa и Mastercard. Инициатива предложена в рамках создания единой системы учета платежных карт, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Регулятор продолжает взаимодействовать с профильными ведомствами по вопросу создания единой базы учета. По словам Бакиной, целью инициативы является контроль за количеством карт, находящихся в распоряжении одного физического лица. При этом точные параметры лимита пока не определены.  «Знаете, мы проводим оценку, и если среднее по стране количество карт на человека в одном банке, у нас есть эта информация. Но поскольку на сегодняшний день единая база отсутствует, то посчитать на данных эту величину — пока задача непростая. <...> Я могу сказать, что в среднем, даже без ограничений, у, наверное, 85% граждан нашей страны количество карт не превышает четырех-пяти в одном банке. <...> Поэтому, когда мы будем принимать и давать рекомендации по ограничению, наверное, мы будем на эти цифры опираться», — заявила Бакина в кулуарах Финансового конгресса. Ее слова передает «Интерфакс».  При установлении лимита на общее количество банковских карт возможны различные варианты: вместо фиксирования двух отдельных показателей можно определить одну общую величину, а россиянин сам решит, использовать ее в одном или нескольких кредитных организациях. Однако, учитывая весомое влияние подобных изменений на население, сейчас обсуждается, каким именно будет этот механизм, отметила Алла Бакина. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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