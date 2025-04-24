Глава ВТБ оценил шансы возвращения Visa и Mastercard в Россию

Глава ВТБ Костин: возвращение Visa и Mastercard в РФ является сложным вопросом
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Visa и Masrecard вряд ли вернутся в РФ в ближайшее время
Visa и Masrecard вряд ли вернутся в РФ в ближайшее время Фото:

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит перспектив возвращения международных платежных систем Visa и Mastercard на российский рынок, однако считает возможным восстановление работы китайской платежной системы UnionPay. Об этом он рассказал в ходе бизнес-диалога с клиентами.

«Я пока не вижу больших перспектив этого <...> что касается Visa и Mastercard — вопрос сложный», — сказал Андрей Костин отвечая на вопрос о возможности возвращения этих систем в Россию. Его слова передает агентство «Прайм». По словам главы ВТБ, Mastercard фактически является европейской картой, а европейские страны сейчас занимают неблагоприятную позицию в отношении России. Он подчеркнул, что даже в случае снятия санкций возвращение этих систем маловероятно в числе первых шагов. Вместе с тем Костин отметил обсуждение вопроса о возможном возвращении к использованию платежной системы UnionPay. «Может быть, удастся на каком-нибудь этапе вернуться к UnionPay, это был бы уже прогресс вперед», — отметил он.

Международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили работу в России весной 2022 года после введения западных санкций. Китайская UnionPay также ограничила сотрудничество с российскими банками. Российские власти ранее неоднократно подчеркивали, что никаких преференций для возвращающихся западных компаний не будет — они смогут вернуться только на конкурентной основе и при условии предоставления гарантий ответственного ведения бизнеса.

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Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит перспектив возвращения международных платежных систем Visa и Mastercard на российский рынок, однако считает возможным восстановление работы китайской платежной системы UnionPay. Об этом он рассказал в ходе бизнес-диалога с клиентами. «Я пока не вижу больших перспектив этого <...> что касается Visa и Mastercard — вопрос сложный», — сказал Андрей Костин отвечая на вопрос о возможности возвращения этих систем в Россию. Его слова передает агентство «Прайм». По словам главы ВТБ, Mastercard фактически является европейской картой, а европейские страны сейчас занимают неблагоприятную позицию в отношении России. Он подчеркнул, что даже в случае снятия санкций возвращение этих систем маловероятно в числе первых шагов. Вместе с тем Костин отметил обсуждение вопроса о возможном возвращении к использованию платежной системы UnionPay. «Может быть, удастся на каком-нибудь этапе вернуться к UnionPay, это был бы уже прогресс вперед», — отметил он. Международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили работу в России весной 2022 года после введения западных санкций. Китайская UnionPay также ограничила сотрудничество с российскими банками. Российские власти ранее неоднократно подчеркивали, что никаких преференций для возвращающихся западных компаний не будет — они смогут вернуться только на конкурентной основе и при условии предоставления гарантий ответственного ведения бизнеса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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