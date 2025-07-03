Зеленский захотел встречи с Путиным

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Зеленский заявил, что для решения конфликта ему нужно встретиться с Путиным
Зеленский заявил, что для решения конфликта ему нужно встретиться с Путиным Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Для урегулирования текущего конфликта на Украине нужно провести встречу с российским главой Владимиром Путиным. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский

«Для достижения мира нужна встреча на уровне лидеров», — сказал Зеленский. Его слова передает издание «Страна.UA». 

Кроме того, все ключевые решения в РФ принимает Путин. Об этом в заключении сообщил президент Украины, его слова приводят «Ведомости». 

При этом ранее Владимир Зеленский объявил о начале «месяца дипломатического давления на Россию». Глава МИД Украины Андрей Сибига, отметил, что страна сосредоточивает свои усилия на инициативах в сфере дипломатии — они направлены на достижение «справедливого и устойчивого мира».

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Для урегулирования текущего конфликта на Украине нужно провести встречу с российским главой Владимиром Путиным. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.  «Для достижения мира нужна встреча на уровне лидеров», — сказал Зеленский. Его слова передает издание «Страна.UA».  Кроме того, все ключевые решения в РФ принимает Путин. Об этом в заключении сообщил президент Украины, его слова приводят «Ведомости».  При этом ранее Владимир Зеленский объявил о начале «месяца дипломатического давления на Россию». Глава МИД Украины Андрей Сибига, отметил, что страна сосредоточивает свои усилия на инициативах в сфере дипломатии — они направлены на достижение «справедливого и устойчивого мира».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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