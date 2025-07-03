Пермяки начали шить костюмы Лабубу за 25 тысяч рублей

Больше всего Лабубу заказывают цвета капучино
В Перми начали изготавливать ростовые куклы по мотивам популярной игрушки Лабубу. Местная мастерица рассказала, что чаще всего заказывают костюмы цвета капучино, а основными покупателями выступают аниматоры.
«Спрос на игрушки есть, но не ажиотажный. Может быть заказывают для детей на праздники. А может и для взрослых, раз они такие нынче популярные», — передает портал «В курсе.ру».
Отмечается, что на изготовление одного костюма уходит от пяти до семи дней. Стоимость заказа составляет 25 тысяч рублей.
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