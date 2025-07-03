03 июля 2025

Пермяки начали шить костюмы Лабубу за 25 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего Лабубу заказывают цвета капучино
Больше всего Лабубу заказывают цвета капучино Фото:

В Перми начали изготавливать ростовые куклы по мотивам популярной игрушки Лабубу. Местная мастерица рассказала, что чаще всего заказывают костюмы цвета капучино, а основными покупателями выступают аниматоры.

«Спрос на игрушки есть, но не ажиотажный. Может быть заказывают для детей на праздники. А может и для взрослых, раз они такие нынче популярные», — передает портал «В курсе.ру».

Отмечается, что на изготовление одного костюма уходит от пяти до семи дней. Стоимость заказа составляет 25 тысяч рублей.

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В Перми начали изготавливать ростовые куклы по мотивам популярной игрушки Лабубу. Местная мастерица рассказала, что чаще всего заказывают костюмы цвета капучино, а основными покупателями выступают аниматоры. «Спрос на игрушки есть, но не ажиотажный. Может быть заказывают для детей на праздники. А может и для взрослых, раз они такие нынче популярные», — передает портал «В курсе.ру». Отмечается, что на изготовление одного костюма уходит от пяти до семи дней. Стоимость заказа составляет 25 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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