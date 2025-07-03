03 июля 2025

Молочный комбинат в Пермском крае выплатил долги по налогам в 500 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководителя комбината обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
Руководителя комбината обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере Фото:

В Пермском крае прекращено уголовное преследование генерального директора Юговского молочного комбината Сергея Хазова, обвинявшегося в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

«В 2020 году руководитель предприятия уклонился от перечисления налогов и сборов в бюджет РФ, причинив ущерб государству на сумму более 500 миллионов рублей. Установлено имущество общества, его генерального директора и учредителя на сумму более 500 миллионов рублей, на которое были наложены аресты», — уточнили в ведомстве. Уголовное дело было прекращено после того, как Хазов полностью выплатил сумму задолженности.

Отмечается, что причиной разбирательства стала применяемая заводом ставка НДС. Предприятие использовало льготную ставку 10%, которая разрешена только для продукции с содержанием молочного жира выше 50%. Как выяснили следователи, в ряде сычужных продуктов молочного комбината массовая доля молочных жиров составляла лишь 1%, что потребовало пересчета налога по ставке 20%. 

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В Пермском крае прекращено уголовное преследование генерального директора Юговского молочного комбината Сергея Хазова, обвинявшегося в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону. «В 2020 году руководитель предприятия уклонился от перечисления налогов и сборов в бюджет РФ, причинив ущерб государству на сумму более 500 миллионов рублей. Установлено имущество общества, его генерального директора и учредителя на сумму более 500 миллионов рублей, на которое были наложены аресты», — уточнили в ведомстве. Уголовное дело было прекращено после того, как Хазов полностью выплатил сумму задолженности. Отмечается, что причиной разбирательства стала применяемая заводом ставка НДС. Предприятие использовало льготную ставку 10%, которая разрешена только для продукции с содержанием молочного жира выше 50%. Как выяснили следователи, в ряде сычужных продуктов молочного комбината массовая доля молочных жиров составляла лишь 1%, что потребовало пересчета налога по ставке 20%. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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