Молочный комбинат в Пермском крае выплатил долги по налогам в 500 млн

В Пермском крае прекращено уголовное преследование генерального директора Юговского молочного комбината Сергея Хазова, обвинявшегося в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.
«В 2020 году руководитель предприятия уклонился от перечисления налогов и сборов в бюджет РФ, причинив ущерб государству на сумму более 500 миллионов рублей. Установлено имущество общества, его генерального директора и учредителя на сумму более 500 миллионов рублей, на которое были наложены аресты», — уточнили в ведомстве. Уголовное дело было прекращено после того, как Хазов полностью выплатил сумму задолженности.
Отмечается, что причиной разбирательства стала применяемая заводом ставка НДС. Предприятие использовало льготную ставку 10%, которая разрешена только для продукции с содержанием молочного жира выше 50%. Как выяснили следователи, в ряде сычужных продуктов молочного комбината массовая доля молочных жиров составляла лишь 1%, что потребовало пересчета налога по ставке 20%.
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