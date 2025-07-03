В Сургуте расцвели краснокнижные цветы, которые нужно выращивать семь лет

В ботаническом саду Сургута (ХМАО) расцвели редкие виды растений, занесенные в Красную книгу. Для того чтобы вырастить данный цветок из семян, необходимо не менее семи лет, сообщает ОТРК «Югра».
Речь идет о лилии кудреватой, также известной как лилия Саранка. «Саранка вполне пригодна для озеленения города. И даже встречается в садах у югорчан и на придомовых территориях. Но для того, чтобы получить цветы из семян, потребуется не меньше семи лет», — сказано на сайте медиахолдинга.
Кроме лилии кудреватой, посетители экспозиции могут увидеть астру сибирскую, являющуюся дикой родственницей популярных культурных астр. В дикой природе она встречается преимущественно в Нижневартовском районе и на берегах рек, берущих начало на склонах Уральских гор. В целом в коллекции сургутского ботанического сада выращивают 11 редких видов растений.
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