03 июля 2025

В Сургуте расцвели краснокнижные цветы, которые нужно выращивать семь лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Для выращивания лилии кудреватой требуется не менее семи лет
Для выращивания лилии кудреватой требуется не менее семи лет Фото:

В ботаническом саду Сургута (ХМАО) расцвели редкие виды растений, занесенные в Красную книгу. Для того чтобы вырастить данный цветок из семян, необходимо не менее семи лет, сообщает ОТРК «Югра».

Речь идет о лилии кудреватой, также известной как лилия Саранка. «Саранка вполне пригодна для озеленения города. И даже встречается в садах у югорчан и на придомовых территориях. Но для того, чтобы получить цветы из семян, потребуется не меньше семи лет», — сказано на сайте медиахолдинга.

Кроме лилии кудреватой, посетители экспозиции могут увидеть астру сибирскую, являющуюся дикой родственницей популярных культурных астр. В дикой природе она встречается преимущественно в Нижневартовском районе и на берегах рек, берущих начало на склонах Уральских гор. В целом в коллекции сургутского ботанического сада выращивают 11 редких видов растений.

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В ботаническом саду Сургута (ХМАО) расцвели редкие виды растений, занесенные в Красную книгу. Для того чтобы вырастить данный цветок из семян, необходимо не менее семи лет, сообщает ОТРК «Югра». Речь идет о лилии кудреватой, также известной как лилия Саранка. «Саранка вполне пригодна для озеленения города. И даже встречается в садах у югорчан и на придомовых территориях. Но для того, чтобы получить цветы из семян, потребуется не меньше семи лет», — сказано на сайте медиахолдинга. Кроме лилии кудреватой, посетители экспозиции могут увидеть астру сибирскую, являющуюся дикой родственницей популярных культурных астр. В дикой природе она встречается преимущественно в Нижневартовском районе и на берегах рек, берущих начало на склонах Уральских гор. В целом в коллекции сургутского ботанического сада выращивают 11 редких видов растений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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