Задержан воспитатель красноярского лагеря, где изнасиловали 10-летнего мальчика

В Красноярском крае задержан воспитатель летнего лагеря МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс „Лесной“», в котором изнасиловали 10-летнего мальчика. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«...задержан воспитатель летнего оздоровительного учреждения МАУ „Спортивно-оздоровительный комплекс „Лесной““, — говорится в telegram-канале ведомства. По данным следствия, 25 и 27 июня трое подростков, находившихся в спортивном лагере, совершили в отношении младшего воспитанника насильственные действия сексуального характера.
Ребенок рассказал о произошедшем своему воспитателю (тренеру), однако, по информации следователей, педагог не предпринял никаких мер для защиты пострадавшего и не сообщил о происшествии администрации учреждения или правоохранительным органам. «Вследствие допущенной педагогом халатности стало возможным последующее совершение преступления в отношении ребенка», — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи продолжают работать по уголовному делу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проверяется деятельность сотрудников лагеря на предмет выполнения ими обязанностей по обеспечению безопасности детей.
Ранее мать пострадавшего рассказала, что сначала в лагере все было хорошо, но затем старшие дети начали «наводить порядки», проявляя дедовщину. Она отметила, что ее сына удерживали несколько человек, которые для совершения насильственных действий использовали бутылку. Мать также заявила, что отец одного из обидчиков ранее сидел за изнасилование и не считает ситуацию серьезной. В результате у мальчика диагностировали повреждение, и он сейчас получает помощь психологов, так как замкнулся и испытывает проблемы со сном, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.