Предпринимателю с Камчатки грозит срок за оправдание Холокоста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Камчатский бизнесмен пойдет под суд за оправдание Холокоста
Камчатский бизнесмен пойдет под суд за оправдание Холокоста Фото:

Следователи Камчатского края закончили расследование дела в отношении бизнесмена, обвиняемого в публичном одобрении Холокоста. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

«Известно, что с декабря 2023 года по апрель 2024 года 40-летний мужчина размещал в мессенджере комментарии, которые содержали положительную оценку насильственных действий в отношении евреев в годы Второй мировой войны. С момента размещения комментариев они стали доступны широкому числу пользователей соцсетей», — сообщает telegram-канал ведомства.

Отмечается, что все материалы дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого материалы направят в суд. Предпренимателю грозит штраф от 2 до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи Камчатского края закончили расследование дела в отношении бизнесмена, обвиняемого в публичном одобрении Холокоста. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. «Известно, что с декабря 2023 года по апрель 2024 года 40-летний мужчина размещал в мессенджере комментарии, которые содержали положительную оценку насильственных действий в отношении евреев в годы Второй мировой войны. С момента размещения комментариев они стали доступны широкому числу пользователей соцсетей», — сообщает telegram-канал ведомства. Отмечается, что все материалы дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого материалы направят в суд. Предпренимателю грозит штраф от 2 до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...