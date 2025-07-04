Появилось видео дома, атакованного беспилотниками ВСУ в Ростовской области

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В поселке Долотинка из-за падения беспилотника был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом
В поселке Долотинка из-за падения беспилотника был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом Фото:

В сети появилось видео дома, расположенного в поселке Долотинка Азовского района Ростовской области, который в ночь на 4 июля атаковали украинские беспилотники. Кадры публикуют очевидцы в местных telegram-каналах. На них видно, что в результате взрыва во многих квартирах выбиты окна и повреждены автомобили от осколков.

Местные жители сообщили в telegram-канале «ЧАТ „Это Ростов“, что после падения украинского беспилотника частично обрушилась плита перекрытия здания. Взрывной волной выбило окна в нескольких квартирах, а припаркованные автомобили получили повреждения от осколков. В результате происшествия погибла женщина 1940 года рождения, еще 20 человек эвакуировали спасатели.

В ночь на 4 июля беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область, попав в жилой дом в поселке Долотинка, где погибла пенсионерка, бывшая учительница местной школы. Обломки БПЛА упали на стадион. Угроза атак беспилотников в регионе сохраняется.

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В сети появилось видео дома, расположенного в поселке Долотинка Азовского района Ростовской области, который в ночь на 4 июля атаковали украинские беспилотники. Кадры публикуют очевидцы в местных telegram-каналах. На них видно, что в результате взрыва во многих квартирах выбиты окна и повреждены автомобили от осколков. Местные жители сообщили в telegram-канале «ЧАТ „Это Ростов“, что после падения украинского беспилотника частично обрушилась плита перекрытия здания. Взрывной волной выбило окна в нескольких квартирах, а припаркованные автомобили получили повреждения от осколков. В результате происшествия погибла женщина 1940 года рождения, еще 20 человек эвакуировали спасатели. В ночь на 4 июля беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область, попав в жилой дом в поселке Долотинка, где погибла пенсионерка, бывшая учительница местной школы. Обломки БПЛА упали на стадион. Угроза атак беспилотников в регионе сохраняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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