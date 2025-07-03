03 июля 2025

Пермяка осудили спустя 17 лет после убийства знакомой

© Служба новостей «URA.RU»
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Все эти годы велось расследование, проводились допросы свидетелей и десятки экспертиз
Все эти годы велось расследование, проводились допросы свидетелей и десятки экспертиз Фото:

В городе Чайковский (Пермский край) 48-летний местный житель признан виновным в совершении изнасилования и убийства своей знакомой, совершенных в 2008 году. Ему предъявлены обвинения по части 1 статьи 132 и пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, а также убийство, сопряженное с совершением таких действий).

«Уголовное дело было возбуждено в 2008 году после обнаружения тела женщины на берегу реки Кама в Чайковском. Расследование по данному факту продолжалось на протяжении 17 лет. За это время проведен допрос свидетелей, десятки экспертных исследований и прочие следственные мероприятия», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале. 

Установлено, что обвиняемый вместе со своей знакомой находился на берегу реки, где они употребляли алкоголь. В процессе совместного распития мужчина совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Чтобы скрыть преступление, он убил женщину, нанеся ей множественные удары по голове тупым предметом, после чего сбросил тело в реку.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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В городе Чайковский (Пермский край) 48-летний местный житель признан виновным в совершении изнасилования и убийства своей знакомой, совершенных в 2008 году. Ему предъявлены обвинения по части 1 статьи 132 и пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, а также убийство, сопряженное с совершением таких действий). «Уголовное дело было возбуждено в 2008 году после обнаружения тела женщины на берегу реки Кама в Чайковском. Расследование по данному факту продолжалось на протяжении 17 лет. За это время проведен допрос свидетелей, десятки экспертных исследований и прочие следственные мероприятия», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.  Установлено, что обвиняемый вместе со своей знакомой находился на берегу реки, где они употребляли алкоголь. В процессе совместного распития мужчина совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Чтобы скрыть преступление, он убил женщину, нанеся ей множественные удары по голове тупым предметом, после чего сбросил тело в реку. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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