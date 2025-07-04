Умер вице-президент компании «Транснефть» Андрей Бадалов. Его тело было обнаружено под окнами собственного дома на Рублевском шоссе в Москве.
«Умер вице-президент „Транснефти“ Андрей Бадалов», — пишет telegram-канал Mash. На место происшествия оперативно прибыли следователи и сотрудники правоохранительных органов для выяснения обстоятельств случившегося. Медицинская помощь потребовалась супруге погибшего — женщине стало плохо, когда она увидела тело мужа.
Андрей Бадалов занимал пост вице-президента «Транснефти» с 2021 года. До этого он работал в научно-исследовательском институте «Восход», где занимался вопросами автоматизации и цифровизации производственных процессов.
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