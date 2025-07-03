03 июля 2025

Пьяного дебошира не пустили на рейс в аэропорту Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Пьяного пассажира на пустили на рейс в аэропорту Сургута
Пьяного пассажира на пустили на рейс в аэропорту Сургута Фото:

В аэропорту Сургута транспортные полицейские задержали 43-летнего жителя ХМАО, который напился и нарушал порядок в зоне ожидания. Нарушителя не пустили на рейс Сургут — Волгоград, сообщила транспортная полиция Урала в telegram-канале.

«В линейное отделение полиции в аэропорту города Сургута поступило сообщение, что в накопителе аэровокзала один из пассажиров нарушает общественный порядок. На месте сотрудники транспортной полиции выявили 43-летнего жителя ХМАО-Югры, который находился в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем мужчине отказали в посадке на борт „Сургут — Волгоград“», — рассказали в ведомстве.

Нарушителя задержали и поместили в спецприемник до рассмотрения административного дела. Позже суд назначил ему штраф за мелкое хулиганство.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сургута транспортные полицейские задержали пассажира, который устроил скандал в ресторане. В состоянии алкогольного опьянения он оскорблял сотрудников общепита, а затем пытался прорваться в служебные помещения.

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В аэропорту Сургута транспортные полицейские задержали 43-летнего жителя ХМАО, который напился и нарушал порядок в зоне ожидания. Нарушителя не пустили на рейс Сургут — Волгоград, сообщила транспортная полиция Урала в telegram-канале. «В линейное отделение полиции в аэропорту города Сургута поступило сообщение, что в накопителе аэровокзала один из пассажиров нарушает общественный порядок. На месте сотрудники транспортной полиции выявили 43-летнего жителя ХМАО-Югры, который находился в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем мужчине отказали в посадке на борт „Сургут — Волгоград“», — рассказали в ведомстве. Нарушителя задержали и поместили в спецприемник до рассмотрения административного дела. Позже суд назначил ему штраф за мелкое хулиганство. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сургута транспортные полицейские задержали пассажира, который устроил скандал в ресторане. В состоянии алкогольного опьянения он оскорблял сотрудников общепита, а затем пытался прорваться в служебные помещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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