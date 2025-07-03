Пьяного дебошира не пустили на рейс в аэропорту Сургута

В аэропорту Сургута транспортные полицейские задержали 43-летнего жителя ХМАО, который напился и нарушал порядок в зоне ожидания. Нарушителя не пустили на рейс Сургут — Волгоград, сообщила транспортная полиция Урала в telegram-канале.
«В линейное отделение полиции в аэропорту города Сургута поступило сообщение, что в накопителе аэровокзала один из пассажиров нарушает общественный порядок. На месте сотрудники транспортной полиции выявили 43-летнего жителя ХМАО-Югры, который находился в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем мужчине отказали в посадке на борт „Сургут — Волгоград“», — рассказали в ведомстве.
Нарушителя задержали и поместили в спецприемник до рассмотрения административного дела. Позже суд назначил ему штраф за мелкое хулиганство.
Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сургута транспортные полицейские задержали пассажира, который устроил скандал в ресторане. В состоянии алкогольного опьянения он оскорблял сотрудников общепита, а затем пытался прорваться в служебные помещения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!