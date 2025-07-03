Пермский аэропорт закрыли из-за угрозы атаки беспилотников

Аэропорт закрыли на время
В пермском аэропорту «Большое Савино» временно не принимают и не отправляют самолеты. Об этом сообщили в telegram-канале Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пермь», — сказано в сообщении. Когда воздушную гавань откроют, не уточняется.
Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае объявили беспилотную опасность. Об этом сообщили в мобильном приложении МЧС.
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