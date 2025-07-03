03 июля 2025

Пермский аэропорт закрыли из-за угрозы атаки беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт закрыли на время
Аэропорт закрыли на время Фото:

В пермском аэропорту «Большое Савино» временно не принимают и не отправляют самолеты. Об этом сообщили в telegram-канале Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пермь», — сказано в сообщении. Когда воздушную гавань откроют, не уточняется.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае объявили беспилотную опасность. Об этом сообщили в мобильном приложении МЧС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пермском аэропорту «Большое Савино» временно не принимают и не отправляют самолеты. Об этом сообщили в telegram-канале Росавиации. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пермь», — сказано в сообщении. Когда воздушную гавань откроют, не уточняется. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае объявили беспилотную опасность. Об этом сообщили в мобильном приложении МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...