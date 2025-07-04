Вице-президент «Транснефти» перед смертью отправил жене прощальные СМС

Вице-президент компании «Транснефть» Андрей Бадалов перед смертью отправлял супруге прощальные сообщения. Об этом рассказали журналистам в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, перед смертью он [Бадалов] отправлял супруге сообщения, прощался», — заявил источник в беседе с РИА Новости. Тело топ-менеджера «Транснефти» обнаружили на Рублевском шоссе на западе Москвы.
Информацию о факте смерти и месте обнаружения ранее подтвердили также в экстренных службах города. По данным ТАСС, предварительно, Бадалов мог покончить с собой.
Андрей Бадалов приступил к работе в компании «Транснефть» в 2021 году, заняв пост, связанный с руководством цифровой трансформацией и развитием IT-направления. До перехода в «Транснефть» он занимал позицию генерального директора научно-исследовательского института «Восход». На момент смерти ему был 61 год.
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