Вице-президент «Транснефти» перед смертью отправил жене прощальные СМС

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Андрей Бадалов перед своей гибелью отправил супруге прощальное SMS
Андрей Бадалов перед своей гибелью отправил супруге прощальное SMS Фото:

Вице-президент компании «Транснефть» Андрей Бадалов перед смертью отправлял супруге прощальные сообщения. Об этом рассказали журналистам в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, перед смертью он [Бадалов] отправлял супруге сообщения, прощался», — заявил источник в беседе с РИА Новости. Тело топ-менеджера «Транснефти» обнаружили на Рублевском шоссе на западе Москвы.

Информацию о факте смерти и месте обнаружения ранее подтвердили также в экстренных службах города. По данным ТАСС, предварительно, Бадалов мог покончить с собой. 

Андрей Бадалов приступил к работе в компании «Транснефть» в 2021 году, заняв пост, связанный с руководством цифровой трансформацией и развитием IT-направления. До перехода в «Транснефть» он занимал позицию генерального директора научно-исследовательского института «Восход». На момент смерти ему был 61 год. 

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Вице-президент компании «Транснефть» Андрей Бадалов перед смертью отправлял супруге прощальные сообщения. Об этом рассказали журналистам в правоохранительных органах. «По предварительным данным, перед смертью он [Бадалов] отправлял супруге сообщения, прощался», — заявил источник в беседе с РИА Новости. Тело топ-менеджера «Транснефти» обнаружили на Рублевском шоссе на западе Москвы. Информацию о факте смерти и месте обнаружения ранее подтвердили также в экстренных службах города. По данным ТАСС, предварительно, Бадалов мог покончить с собой.  Андрей Бадалов приступил к работе в компании «Транснефть» в 2021 году, заняв пост, связанный с руководством цифровой трансформацией и развитием IT-направления. До перехода в «Транснефть» он занимал позицию генерального директора научно-исследовательского института «Восход». На момент смерти ему был 61 год. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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