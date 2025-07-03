03 июля 2025

В Пермском крае выросла средняя предлагаемая зарплата

Средняя предлагаемая зарплата в Пермском крае достигла 63,6 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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При этом пермяки хотят получать от 60 тысяч рублей в месяц
При этом пермяки хотят получать от 60 тысяч рублей в месяц Фото:

В июне 2025 года медианная предлагаемая заработная плата в Пермском крае достигла 63,6 тысяч рублей, что превышает уровень ожиданий, остающихся на отметке 60 тысяч рублей. При этом средний показатель по стране составляет 75,5 тысяч рублей. К таким выводам пришли аналитики рекрутинговой платформы hh.ru.

«По состоянию на начало июля в регионе сохраняется умеренный уровень конкуренции. На одну вакансию приходится пять резюме. Этот показатель снизился на 0,2 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,5 пункта меньше среднероссийского значения. Если соотношение опускается ниже четырех соискателей на вакансию, это указывает на выраженный кадровый дефицит», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса. 

Активность работодателей демонстрирует спад. В июне в Пермском крае было размещено 18,1 тысяч вакансий — на 25% меньше, чем в 2024 году. В то же время кандидаты стали проявлять большую активность. За последний месяц ими было создано или обновлено 90,6 тысяч резюме, что на 30% превышает показатели за аналогичный период 2024 года.

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В июне 2025 года медианная предлагаемая заработная плата в Пермском крае достигла 63,6 тысяч рублей, что превышает уровень ожиданий, остающихся на отметке 60 тысяч рублей. При этом средний показатель по стране составляет 75,5 тысяч рублей. К таким выводам пришли аналитики рекрутинговой платформы hh.ru. «По состоянию на начало июля в регионе сохраняется умеренный уровень конкуренции. На одну вакансию приходится пять резюме. Этот показатель снизился на 0,2 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,5 пункта меньше среднероссийского значения. Если соотношение опускается ниже четырех соискателей на вакансию, это указывает на выраженный кадровый дефицит», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса.  Активность работодателей демонстрирует спад. В июне в Пермском крае было размещено 18,1 тысяч вакансий — на 25% меньше, чем в 2024 году. В то же время кандидаты стали проявлять большую активность. За последний месяц ими было создано или обновлено 90,6 тысяч резюме, что на 30% превышает показатели за аналогичный период 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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